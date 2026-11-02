Una avioneta se desplomó en el centro de México: al menos dos personas murieron

El desplome e incendio de una avioneta hoy lunes en la ciudad de Pachuca, capital del estado mexicano de Hidalgo (centro), dejó al menos dos personas fallecidas y una lesionada, de acuerdo con reportes de medios locales.

El accidente ocurrió en la avenida El Tezontle, en la colonia Venta Prieta, cerca de una plaza comercial, donde la aeronave con matrícula XB-AZG cayó y luego se incendió.

Tras el percance, cuerpos de emergencia y elementos de seguridad se movilizaron al lugar para sofocar las llamas y atender la contingencia, mientras que efectivos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional participaron en el acordonamiento de la zona.

De manera preliminar, informes de prensa indican que dos personas perdieron la vida y una más resultó lesionada, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado de forma oficial el balance de víctimas ni han dado a conocer sus identidades.

Peritos de la Fiscalía estatal iniciaron las diligencias correspondientes para recabar indicios y determinar las causas del accidente.

La Secretaría de Gobierno de Hidalgo aseveró en su cuenta de la red social que mantiene coordinación con las autoridades e instó a la población a evitar la zona, permitir el paso de los servicios de emergencia y seguir las indicaciones del personal en el lugar.