Sánchez cruzó a Milei: "España se gobierna desde aquí, no desde Buenos Aires"

La relación bilateral entre la Argentina y España ingresó en un nuevo capítulo de fricción porque el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, lanzó una crítica al presidente Javier Milei. Sin mencionarlo, dio a entender que el economista no gobierna para los intereses argentinos.

Sánchez expresó su opinión en la antesala de la Cumbre Iberoamericana, que se realizará en España entre el 4 y el 5 de noviembre. En ese marco, durante su participación en un foro político en Barcelona y sin mencionar de manera directa al jefe de Estado, comentó: "España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires".

El mensaje del líder del PSOE también se produce en un escenario de extrema sensibilidad electoral en el país europeo, de cara a los comicios generales previstos para el próximo 29 de noviembre. Y apuntó contra la estrategia de la denominada "internacional ultraderechista" y sus vínculos con espacios locales afines a las políticas del Gobierno libertario: "Para esa ultraderecha, el conflicto o la confrontación no es sólo un medio para alcanzar el poder, es un fin en sí mismo".

El dirigente advirtió que la oposición busca poner fin al "modelo social europeo": "Modelo, por cierto, cuestionado por fuerzas que no solamente buscan debilitar Europa, sino que también tratan de socavar nuestra unidad cuando precisamente más necesitamos de esa unidad. Por supuesto lo que hacen también es pretender dar marcha atrás al reloj de la historia y desmantelar avances sociales que creíamos incuestionables".

Por su parte, la comitiva argentina tiene previsto su vuelo hacia la capital española para las últimas horas de este martes, con una delegación integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Y habrá al menos contactos formales con representantes de la administración española. Porque ambos mandatarios compartirán instancias de la cumbre institucional —como la fotografía oficial, la ceremonia de inauguración y los plenarios—, apenas unas semanas después del último paso de Milei por suelo español, donde dio una serie de duras descalificaciones contra la gestión de Sánchez. Hasta el momento, fuentes diplomáticas confirmaron, una vez más, que no existe en agenda un encuentro bilateral entre ambos líderes.