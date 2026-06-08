Elecciones en Perú: con más del 90% escrutado Fujimori mantiene la ventaja sobre Sánchez

Perú atraviesa horas decisivas en el proceso de definición de su próximo presidente. La segunda vuelta presidencial celebrada en todo el país mantiene un escenario de marcada paridad entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú.

La jornada electoral movilizó a más de 27 millones de ciudadanos, quienes fueron convocados a elegir al futuro mandatario entre los dos candidatos que lograron avanzar desde la primera vuelta realizada el pasado 12 de abril.

Las mesas de votación cerraron a las 17:00 y, desde ese momento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso en marcha el proceso de escrutinio oficial. En paralelo, el organismo electoral exhortó a las fuerzas políticas y a la ciudadanía a esperar el procesamiento total de las actas antes de emitir conclusiones definitivas sobre el resultado.

La magnitud del operativo electoral quedó reflejada en la infraestructura desplegada para la votación.

Entre los principales datos del proceso se destacan:

• Más de 27 millones de electores habilitados.

• 90.223 mesas de votación.

• 10.313 locales electorales distribuidos dentro y fuera del territorio peruano.

Los números que dejó la primera vuelta

La disputa entre ambos candidatos llegó a esta instancia luego de una primera ronda electoral en la que ninguno logró imponerse con la mayoría necesaria para consagrarse presidente. En aquella elección del 12 de abril, los resultados fueron los siguientes:

• Keiko Fujimori: 2.877.678 votos válidos (17,19%).

• Roberto Sánchez: 2.015.114 votos válidos (12,03%).

Esos resultados permitieron a ambos acceder al balotaje, una instancia que finalmente definirá quién ocupará la Presidencia de la República.

Según establece la Ley Orgánica de Elecciones, el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos válidos se convertirá en el décimo presidente que tendrá Perú en los últimos diez años.

El avance del escrutinio oficial

Con el correr de las horas, la ONPE fue actualizando los datos oficiales provenientes de todo el país. La última actualización difundida este lunes 8 de junio a las 05:02 de la mañana mostró un escenario extremadamente ajustado, aunque todavía favorable para Keiko Fujimori.

Con el 91,553% de las actas contabilizadas, los resultados parciales indican:

• Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 50,329% — 8.689.389 votos.

• Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 49,671% — 8.575.759 votos.

La diferencia entre ambos candidatos alcanza los 113.630 votos, una distancia que continúa siendo observada con atención debido a la tendencia registrada durante las últimas actualizaciones.

Actas pendientes y proceso en desarrollo

A pesar del elevado porcentaje de avance en el escrutinio, todavía resta una cantidad significativa de documentación electoral por procesar. De acuerdo con la información oficial difundida por la ONPE:

• Total de actas emitidas: 92.766.

• Actas contabilizadas: 84.930.

• Actas derivadas al Jurado Electoral Especial (JEE): 1.500 (1,617%).

• Actas pendientes de procesamiento: 6.336 (6,830%).

La existencia de miles de actas aún pendientes mantiene abierta la expectativa sobre la evolución de los resultados finales. Asimismo, las actas remitidas al Jurado Electoral Especial deberán seguir los procedimientos correspondientes antes de incorporarse definitivamente al cómputo oficial.

Una brecha que continúa reduciéndose

Uno de los elementos más relevantes que surge del avance del escrutinio es la progresiva reducción de la diferencia entre los dos postulantes. Aunque Keiko Fujimori conserva el primer lugar en el conteo oficial, los datos muestran que Roberto Sánchez continúa acercándose a medida que nuevas actas son incorporadas al sistema de la ONPE.

La evolución de esa tendencia se transformó en uno de los principales focos de atención de la jornada electoral, ya que el resultado final dependerá de los votos contenidos en los documentos que todavía permanecen pendientes de procesamiento.

Cada nueva actualización modifica parcialmente el escenario y mantiene la incertidumbre respecto de la definición definitiva.

La expectativa por el resultado final

Con más del 90% de las actas contabilizadas, Perú se encuentra cada vez más cerca de conocer quién conducirá el país durante el próximo período presidencial.

Mientras la ONPE continúa avanzando con el procesamiento de la documentación electoral, la diferencia entre los candidatos permanece ajustada y el resultado todavía no puede considerarse definitivo.

Por el momento, Keiko Fujimori mantiene una ventaja de 113.630 votos sobre Roberto Sánchez, respaldada por el 50,329% de los sufragios válidos contabilizados hasta ahora. Sin embargo, el ingreso de nuevas actas sigue reduciendo la distancia entre ambos postulantes.

En este contexto, las próximas horas serán determinantes para completar el escrutinio y confirmar quién se convertirá en el próximo presidente de Perú, en una de las definiciones electorales más ajustadas y observadas de los últimos años.