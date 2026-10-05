Israel confirmó que mató a 4.000 terroristas de la masacre del 7 de octubre y busca a otros 2 mil prófugos

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el lunes que "4.000 terroristas" que invadieron ese país el 7 de octubre de 2023 fueron eliminados y "quedan aún 2.000".

"El primer ministro (Benjamin) Netanyahu y yo ordenamos al ejército israelí perseguir y eliminarlos a todos -desde los más altos hasta los más bajos-", expresó Katz en X y supo Noticias Argentinas.

"Esta es la orden de los asesinados y los caídos y este es nuestro deber como pueblo y como Estado - y la cumpliremos", remarcó el titular de la cartera de Defensa israelí.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que "no habrá ningún gobierno de Hamás en Gaza", durante un acto conmemorativo de la masacre del 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos y 251 personas secuestradas.

"Cualquiera que haya participado en el ataque contra nosotros, cualquiera que haya retenido a nuestros rehenes, vive con tiempo prestado", aseveró. "Llegaremos a ellos, como llegamos a otros!", agregó el premier israelí.

"Día tras día, ajustamos cuentas con estos despreciables asesinos", reiteró el jefe de Gobierno hebreo.

Netanyahu sostuvo que en el Líbano "seguiremos atacando a Hezbollah y crearemos una oportunidad para la paz con un país cuya abrumadora mayoría quiere la paz con nosotros".

"Y en cuanto a Irán -continuó-, no permitiremos que el régimen de terror amenace nuestra existencia. El régimen tiránico es más débil que nunca desde su establecimiento. Está luchando por su vida y, finalmente, desaparecerá del mundo", finalizó.