"Lo hice para vengar a Gaza": el copiloto de Flydubai confesó por qué atacó al piloto

El intento de estrellar un avión de Flydubai que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv quedó bajo investigación luego de que el copiloto de origen omaní Hammam Al-Hammami fuera interrogado por investigadores de Emiratos Árabes Unidos.

Según indicó Channel 12, citado por la agencia ANSA, durante el interrogatorio el hombre declaró: "Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir". La declaración forma parte de la investigación sobre el episodio ocurrido el lunes pasado, cuando Al-Hammami habría intentado atacar al piloto y provocar que el avión se estrellara.

Mientras avanzan las actuaciones en Emiratos Árabes Unidos, en Israel se intenta determinar si el copiloto actuó por su propia cuenta o si, por el contrario, fue enviado por otra persona.

En paralelo, la censura militar autorizó la publicación de información relacionada con la participación del Shin Bet, el servicio de seguridad interior de Israel, en la investigación sobre el atacante.

El ataque comenzó mientras el copiloto rezaba

El capitán Smit Machchhar, piloto de origen indio, contó nuevos detalles sobre el episodio el sábado, durante una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Según el relato del comandante, el copiloto le pidió que lo dejara rezar. Machchhar explicó que la solicitud no le resultó inusual y que, por respeto, decidió mirar hacia adelante mientras Al-Hammami realizaba la oración.

Sin embargo, mientras el copiloto rezaba, el capitán fue atacado por la espalda. "Mientras rezaba, por respeto, miré hacia adelante y no hacia atrás, y de repente, después de unos cuatro o cinco minutos, recibí un fuerte golpe en la nuca", recordó Machchhar.

En un primer momento, el piloto no comprendió qué estaba ocurriendo. Según explicó, pensó que el avión podía haber sufrido algún tipo de desperfecto grave. "Lo primero que pensé fue que el avión había sufrido daños catastróficos y que algo andaba mal", relató.

Pero los golpes continuaron. Fue entonces cuando comprendió que el peligro no provenía de la aeronave, sino de la persona que se encontraba junto a él en la cabina. "Pero luego los golpes siguieron llegando, uno tras otro, y entonces me di cuenta de que no era el avión, sino el copiloto que estaba conmigo en la cabina", agregó.

La agresión dejó al piloto casi sin visión

Machchhar explicó que los primeros golpes tuvieron consecuencias inmediatas sobre su capacidad para ver.

"A causa de los primeros golpes, casi perdí la vista y todo se veía borroso", relató el capitán. A esa situación se sumó otro momento crítico: el piloto comenzó a sentir que el avión se precipitaba al vacío.

La gravedad del episodio quedó reflejada en la propia descripción que Machchhar realizó posteriormente. El comandante reconoció que su memoria sobre esos instantes todavía es incompleta.

"Mi memoria aún es fragmentaria, pero eso es lo que recuerdo de ese momento", manifestó. La agresión no solamente afectó físicamente al piloto, sino que generó una situación crítica dentro de la cabina de mando, mientras el avión continuaba su recorrido.

El intento de impedir el acceso a la cabina

En medio de la situación, Machchhar intentó abrir la puerta de la cabina. Sin embargo, según su relato, Al-Hammami cerró la puerta e impidió el ingreso.

El piloto recordó entonces haberse encontrado tirado en el suelo de la cabina, mientras percibía el movimiento de la aeronave y los gritos de las personas. "En ese momento recuerdo estar tirado en el suelo de la cabina, sintiendo el avión y la gente gritando", relató.

La situación dejó al comandante frente a una decisión crítica. Con la puerta cerrada y el copiloto impidiendo que otras personas pudieran ingresar, la posibilidad de recuperar el control desde el interior de la cabina se convirtió en el punto central del episodio. Machchhar explicó que desde el exterior la puerta solamente puede abrirse mediante un código. Al-Hammami, de acuerdo con el relato del capitán, impidió que las personas que se encontraban afuera pudieran acceder.

El segundo intento permitió abrir la puerta

El piloto decidió entonces realizar un segundo intento para abrir la puerta desde adentro. "Fue entonces cuando lo di todo, fui directo a la puerta y la abrí", contó Machchhar a Netanyahu.

Según su relato, en ese momento había personas esperando para ingresar. Una vez abierta la puerta, esas personas pudieron tomar el control de la sala de control. "Por suerte, había gente esperando para entrar, tomaron el control de la sala de control, y ya sabe el resto", le dijo el capitán al primer ministro israelí.

Machchhar también explicó en detalle cómo funciona el mecanismo de apertura de la puerta de la cabina. Desde afuera, indicó, la puerta puede abrirse únicamente mediante un código. Sin embargo, desde el interior existe un mecanismo que permite accionarla manualmente.

"La puerta se abre con un mecanismo giratorio. Desde fuera, solo se puede abrir con un código. No hay código PIN, pero sí, la puerta se abre con un giro corto y rápido", explicó.

El capitán señaló que, cuando logró llegar hasta la puerta, utilizó ese mecanismo. "Y en cuanto tuve las manos en la manija, la giré y abrí la puerta", relató.

La investigación busca determinar si actuó solo

La confesión atribuida a Al-Hammami durante su interrogatorio en Emiratos Árabes Unidos constituye uno de los elementos incorporados a la investigación. Su declaración apunta a una motivación vinculada con Gaza y expresa su intención de morir como mártir.

Sin embargo, las autoridades israelíes buscan determinar si el copiloto actuó de manera individual o si existió otra persona detrás del ataque. En ese marco, la participación del Shin Bet, el servicio de seguridad interior de Israel, fue autorizada para ser difundida por la censura militar.

La investigación busca establecer así no solamente qué ocurrió dentro de la cabina del avión, sino también las circunstancias que rodearon la conducta del copiloto y si existió algún tipo de organización o instrucción externa.