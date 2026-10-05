Peste neumónica: qué es, cómo se transmite y las claves ante el posible brote en Rusia

La muerte de una trabajadora de laboratorio en la región siberiana de Irkutsk, Rusia, puso en marcha medidas preventivas y abrió una investigación sobre un posible caso de peste neumónica. Cinco hospitales quedaron bajo cuarentena luego del fallecimiento de Daria Shipilova, una técnica de laboratorio de 28 años que trabajaba en el Instituto Antiplaga de Irkutsk, un centro dedicado al trabajo con agentes infecciosos de alta peligrosidad.

Shipilova presentó a comienzos de este mes un cuadro respiratorio grave, fue internada y posteriormente murió. A partir de su fallecimiento, las autoridades establecieron restricciones en cinco centros sanitarios durante unas tres semanas y comenzaron a identificar y controlar a las personas que podrían haber tenido contacto con ella.

Cerca de 200 contactos permanecen bajo vigilancia médica mientras se esperan los resultados de los análisis destinados a determinar si la mujer estuvo expuesta a Yersinia pestis, la bacteria que provoca la peste.

Hasta el momento, la investigación no confirmó que Shipilova hubiera tenido peste neumónica. Tampoco se estableció de qué manera pudo haberse producido una eventual exposición. Precisamente esa incertidumbre mantiene abierta la investigación y explica las medidas preventivas adoptadas alrededor del caso.

Qué es la peste y qué formas puede adoptar

La peste es una enfermedad provocada por la bacteria Yersinia pestis, que puede afectar diferentes partes del organismo. Según el lugar donde se desarrolla la infección, puede clasificarse en peste bubónica, septicémica, neumónica o faríngea.

La forma bubónica compromete los ganglios linfáticos. La peste septicémica consiste en una infección sistémica producida por bacterias presentes en el torrente sanguíneo. La variante neumónica afecta los pulmones, mientras que la peste faríngea puede presentarse en la garganta.

Históricamente, la enfermedad provocó brotes con alta mortalidad. Sin embargo, los antibióticos permiten tratar la infección cuando la atención se administra a tiempo. La peste neumónica es una infección pulmonar causada por Yersinia pestis. Puede aparecer cuando la infección llega a los pulmones desde otra zona del cuerpo o como consecuencia del contagio desde una persona infectada.

Se trata de la forma más peligrosa de la enfermedad, aunque es menos frecuente que las variantes bubónica y septicémica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la peste neumónica o pulmonar constituye la presentación más virulenta y que su período de incubación puede durar apenas 24 horas.

La rapidez en la identificación resulta determinante. Si no se diagnostica y trata tempranamente, puede ser mortal. Cuando se detecta dentro de las primeras 24 horas desde el comienzo de los síntomas, las tasas de curación son altas.

Pulgas, animales y transmisión respiratoria

La bacteria Yersinia pestis puede estar presente en ratas, otros mamíferos y pulgas. La vía de transmisión más habitual se produce mediante la picadura de una pulga que previamente se alimentó de un animal infectado.

También existe la posibilidad de contagio cuando una persona entra en contacto con fluidos corporales o tejidos de un animal infectado. Otra vía consiste en consumir carne cruda o poco cocida de un animal infectado, una situación que puede provocar peste faríngea. En el caso de la peste neumónica existe además una vía de transmisión entre personas. Cuando una persona tiene la bacteria en los pulmones, puede transmitirla al toser o estornudar, debido a que las gotículas respiratorias pueden actuar como vehículo de contagio.

La OMS señala que las formas septicémica y neumónica son especialmente graves. Sin tratamiento, la tasa de letalidad de la enfermedad puede ubicarse entre el 30% y el 100%. En particular, la variante pulmonar puede desencadenar epidemias por transmisión entre personas y resulta mortal si no recibe tratamiento rápido.

La bacteria también puede avanzar a través del torrente sanguíneo y alcanzar otras zonas del cuerpo. Por ese motivo, una infección puede adquirir diferentes formas durante su evolución.

Fiebre y síntomas respiratorios

Los síntomas de la peste pueden variar según la zona afectada, aunque existen manifestaciones que aparecen en distintas formas de la enfermedad. Entre ellas se encuentran fiebre, escalofríos, dolores de cabeza y corporales, debilidad, fatiga, mareos, náuseas, vómitos y diarrea.

La peste bubónica puede producir ganglios linfáticos dolorosos e inflamados. En la forma septicémica pueden aparecer dolor abdominal y sangrado por la nariz, la boca o debajo de la piel. En la variante faríngea puede presentarse dolor de garganta.

La peste neumónica, por su parte, puede provocar dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos y mucosidad acuosa o con sangre. La rapidez del diagnóstico vuelve a ocupar un lugar central debido a la velocidad con la que puede evolucionar esta forma de la enfermedad. Sin tratamiento, la peste neumónica puede provocar la muerte entre 18 y 24 horas después del comienzo de los síntomas.

Los antibióticos utilizados habitualmente contra las enterobacterias, un grupo de bacilos Gram-negativos, pueden curar la infección cuando se administran con prontitud. El tratamiento de apoyo también resulta eficaz cuando la peste es identificada a tiempo.

Cinco hospitales bajo cuarentena en Irkutsk

Tras la muerte de Shipilova, cinco hospitales de la región quedaron sometidos a medidas de cuarentena durante aproximadamente tres semanas. Entre los establecimientos alcanzados se encuentran los hospitales clínicos número 1, 3 y 10 de la región, el Hospital Clínico Infantil Ivanovo-Matreninskaya y otro establecimiento sanitario local.

Las autoridades también identificaron a las personas que podrían haber tenido contacto con la trabajadora. Todas fueron sometidas a controles médicos y permanecen bajo observación mediante pruebas de laboratorio.

Hasta ahora, no se comunicaron nuevos casos entre los empleados del Instituto Antiplaga. Las medidas preventivas, además, se extendieron fuera del ámbito hospitalario. Una planta de aluminio de Shelekhov, ciudad donde se encuentra el instituto, estableció el uso obligatorio de mascarillas para sus empleados. La dirección de la fábrica también pidió que aquellas personas que desarrollen síntomas busquen atención médica de inmediato.

La hipótesis del accidente de laboratorio

Una de las versiones que se analiza en torno a la muerte de Shipilova apunta a un posible accidente durante su trabajo. Después de su fallecimiento circuló la hipótesis de que la técnica habría roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía material con Yersinia pestis mientras manipulaba muestras.

Sin embargo, las autoridades no confirmaron que ese episodio hubiera ocurrido ni establecieron que una eventual rotura del tubo hubiera sido la vía por la que la trabajadora quedó expuesta.

Por ahora, la investigación continúa enfocada en dos preguntas centrales: si la muerte fue realmente provocada por la bacteria y, en caso afirmativo, cómo se produjo el contacto.

Declaraciones contradictorias y cautela oficial

La incertidumbre alrededor del caso aumentó después de una declaración realizada por Alexei Tsydenov, gobernador de la vecina república de Buriatia. En un primer momento, afirmó que la trabajadora había muerto por peste. Posteriormente modificó la publicación e incorporó la palabra "posiblemente", aunque no informó qué pruebas respaldaban esa afirmación.

Por su parte, el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, tampoco confirmó un diagnóstico de peste neumónica. Al referirse al caso, señaló que la empleada del Instituto Antiplaga había padecido una "neumonía de origen desconocido" y que se habían implementado medidas preventivas.

"Las medidas preventivas se llevan a cabo en la región bajo la estricta supervisión de Rospotrebnadzor", afirmó Kobzev en referencia al organismo federal responsable de la vigilancia sanitaria y epidemiológica.

El gobernador también sostuvo que las muestras tomadas a la paciente no mostraban microorganismos vinculados con su actividad profesional. Además, indicó que durante los diez días previos no se habían registrado enfermedades infecciosas entre los trabajadores del Instituto Antiplaga.

Estados Unidos también sigue la situación

El caso generó además seguimiento fuera de Rusia. La Casa Blanca de Estados Unidos monitorea la situación, según informó un funcionario de la administración de Donald Trump a Axios. El funcionario señaló que Washington conoce el caso, sigue su evolución y evalúa opciones.

Mientras tanto, en Rusia continúan los análisis destinados a determinar qué ocurrió con Shipilova y si efectivamente existió exposición a Yersinia pestis.

Por ahora, el escenario permanece definido por la incertidumbre sobre el diagnóstico y el origen de la exposición, pero también por una serie de medidas preventivas ya implementadas. Cerca de 200 personas continúan bajo vigilancia médica, cinco hospitales permanecen sujetos a restricciones y los contactos identificados son controlados mediante pruebas de laboratorio.

La investigación deberá determinar finalmente si la muerte de la técnica de laboratorio estuvo relacionada con la peste neumónica y, de ser así, cuál fue la vía de exposición. Hasta que esos resultados estén disponibles, las autoridades mantienen las medidas de prevención y seguimiento activas en la región de Irkutsk.