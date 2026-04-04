Escala la tensión en Medio Oriente: Trump lanzó ultimátum a Irán tras bombardeos de Israel

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar en las últimas horas tras la confirmación de bombardeos de Israel sobre instalaciones petroquímicas en Irán y un nuevo ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que elevó el tono del conflicto con advertencias directas a Teherán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que atacaron instalaciones petroquímicas en el sur de Irán y aseguraron que esos emplazamientos eran utilizados para la fabricación de materiales destinados a misiles balísticos. Según indicaron, los bombardeos paralizaron la producción de insumos químicos y podrían generar pérdidas económicas por miles de millones de dólares.

Previamente, la agencia Fars había informado que varias instalaciones de la Zona Especial Petroquímica de Mahshahr, en la provincia de Juzestán, fueron alcanzadas por ataques aéreos y que al menos cinco personas resultaron heridas.

La semana pasada, The Times of Israel había señalado que la cúpula política israelí ordenó modificar la estrategia militar para atacar "objetivos económicos" con el fin de provocar un daño financiero significativo al régimen iraní.

Ultimátum de Trump

En este contexto, Donald Trump volvió a advertir a Irán que dispone de 48 horas para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos o habilitar el estrecho de Ormuz. "El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos", expresó en la red social Truth.

El mandatario también minimizó el impacto del derribo de un caza estadounidense por fuerzas iraníes. "No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra", afirmó en una entrevista telefónica con NBC News.

Trump evitó brindar detalles sobre la misión de búsqueda y rescate que permitió recuperar con vida a uno de los tripulantes del F-15, mientras continúa la búsqueda del segundo miembro de la tripulación.

Cruces por el ataque en Arabia Saudita

En paralelo, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica negó haber participado en el ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos en Riad ocurrido el 3 de marzo y responsabilizó a Israel.

La desmentida llegó luego de que The Wall Street Journal publicara que el impacto del ataque habría sido mayor al reconocido oficialmente por Arabia Saudita, con daños más graves de los informados inicialmente.

Desde la fuerza iraní calificaron el reporte como falso y aseguraron que el episodio "no tiene absolutamente nada que ver" con sus operaciones, al tiempo que acusaron a Israel de intentar desestabilizar la región.