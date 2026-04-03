Cuba indultó a más de 2.000 presos por razones humanitarias

El gobierno de Cuba indultó a más de 2.000 presos y ordenó su liberación en una decisión presentada oficialmente como un gesto de carácter humanitario.

La medida fue comunicada por el diario oficial Granma, que indicó que la decisión se encuadra en las facultades previstas por la Constitución y surge de un análisis individual de cada caso.

El indulto se otorgó dentro de los beneficios penitenciarios contemplados por la legislación vigente. Para definir a los beneficiarios se evaluaron factores como la conducta de los reclusos, el tiempo cumplido de condena y el estado de salud.

Desde el Ejecutivo cubano calificaron la decisión como un acto "humanitario y soberano" y remarcaron que este tipo de excarcelaciones forma parte de una práctica habitual del sistema de justicia penal del país. Además, subrayaron que el anuncio se realizó en el marco de la Semana Santa, una fecha de relevancia religiosa en la que tradicionalmente se adoptan medidas de este tipo.

Se trata de la quinta iniciativa similar desde 2011. En ese período, más de 11.000 personas fueron beneficiadas con medidas de este tipo.

Según la información oficial difundida por Granma, entre los alcanzados por el indulto figuran jóvenes sancionados, mujeres privadas de libertad, adultos mayores de 60 años, personas con problemas de salud, reclusos que cumplieron una parte significativa de su condena e individuos próximos a acceder a regímenes de libertad anticipada.

También se incluyó a extranjeros detenidos en la isla y a ciudadanos cubanos residentes en el exterior, priorizando factores humanitarios y de reinserción social.

Sin embargo, la medida no alcanzó a todos los detenidos. Las autoridades excluyeron a quienes fueron condenados por agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato y homicidio, tráfico de drogas, robo con violencia o uso de armas, delitos con menores como víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, hurto y sacrificio ilegal de ganado. Tampoco fueron incluidos reincidentes, multirreincidentes ni personas previamente indultadas que volvieron a delinquir.

Según un análisis del diario The Washington Post, la liberación de 2.010 presos ocurre en un contexto de creciente presión internacional, especialmente por parte de Estados Unidos, que reforzó medidas para aislar económicamente a la isla, incluyendo restricciones que afectaron el suministro de combustible.

Ese escenario derivó en una crisis energética con apagones generalizados y dificultades estructurales que profundizan la situación económica. En ese marco, el medio estadounidense interpreta el indulto como un posible movimiento político en paralelo a contactos incipientes entre Washington y La Habana, aunque aclara que no está claro hasta qué punto ambas cuestiones están directamente vinculadas.