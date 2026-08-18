España volvió a temblar: un sismo de 4,8 en Granada generó alarma

Un fuerte terremoto de magnitud 4,8 sorprendió este martes a la ciudad de Granada y a su área metropolitana, en el sur de España, provocando momentos de tensión entre habitantes y turistas y activando un amplio operativo preventivo.

El movimiento sísmico tuvo epicentro en Gójar, una localidad cercana a Alhendín, y fue registrado a las 10:37 de la mañana, según informó el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN). El fenómeno se sintió con intensidad en toda la provincia de Granada y también en zonas de Almería, Jaén y Málaga. La magnitud del movimiento y el contexto de actividad sísmica que atraviesa la región generaron preocupación entre la población y obligaron a las autoridades a adoptar distintas medidas de emergencia.

El sismo dejó tres heridos leves, entre ellos una niña que debió ser trasladada a un hospital, según informó Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía, donde se encuentra Granada. Además de las personas afectadas, el movimiento provocó daños materiales y generó numerosos reportes vinculados con grietas y desprendimientos en diferentes construcciones.

Un terremoto que se suma a una secuencia sísmica

El temblor de este martes se produjo en medio de una secuencia sísmica que afecta a la región desde el viernes 14 de agosto. El epicentro del movimiento se ubicó en Gójar, cerca de Alhendín, donde el sábado ya se había registrado otro sismo de 4,8 grados. Ese movimiento anterior también había provocado daños en edificios de Granada, aunque no había dejado víctimas fatales.

El terremoto de este martes fue considerado el más fuerte de la secuencia sísmica que viene afectando a la zona desde el viernes. La actividad no terminó con el movimiento principal. Poco después comenzaron a registrarse nuevas réplicas, que mantuvieron la preocupación entre los habitantes y llevaron a las autoridades a insistir con las recomendaciones preventivas.

Entre ellas se registró una réplica de 4,2 grados a las 11:34, cuyo epicentro estuvo nuevamente en Alhendín. La sucesión de movimientos sísmicos llevó a reforzar las medidas de precaución en distintos puntos de Granada, particularmente en espacios públicos y edificios que concentran una importante cantidad de personas.

Evacuaron la Alhambra por precaución

Uno de los lugares que debió ser evacuado fue la Alhambra, uno de los principales atractivos turísticos de Granada y un monumento inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco. El movimiento obligó a evacuar a los turistas que se encontraban visitando el complejo monumental. El patronato de la Alhambra informó a través de X que el lugar se encontraba "en revisión tras la actividad sísmica".

La dirección del patronato quedó a cargo de evaluar las condiciones de seguridad del monumento para determinar los pasos a seguir. En ese sentido, se indicó que la dirección del organismo analizaría si correspondía mantener cerrado el conjunto monumental o disponer una posible reapertura.

La decisión se adoptó en el marco de las medidas preventivas implementadas luego del terremoto y mientras continuaban registrándose réplicas en la zona. El cierre de la Alhambra se sumó a otras medidas adoptadas en Granada para reducir los riesgos y preservar la seguridad de residentes, trabajadores y turistas.

Grietas y desprendimientos: casi 50 llamados a emergencias

Los efectos del sismo también se hicieron visibles en distintos edificios de la ciudad. Los servicios de emergencia de Andalucía recibieron cerca de 50 llamados relacionados con grietas y desprendimientos de cornisas y revestimientos en diferentes construcciones.

La situación llevó a las autoridades a adoptar medidas preventivas en diversos espacios. Entre las instalaciones que fueron cerradas se encontraron edificios administrativos, museos y el complejo monumental de la Alhambra. También se dispuso el cierre de la Ciudad del Deporte, mientras que los centros de atención permanecieron abiertos.

Las medidas buscaron reducir la exposición de la población ante posibles desprendimientos o nuevos efectos derivados de la actividad sísmica. La Policía Local, además, pidió a la población mantener la calma y alejarse de los edificios, en un contexto marcado por las réplicas y la incertidumbre respecto de la continuidad de los movimientos.

El transporte también modificó su funcionamiento

La actividad sísmica produjo modificaciones preventivas en el funcionamiento del metro de Granada.

Los trenes redujeron su velocidad a 30 kilómetros por hora, como parte de las medidas adoptadas en la ciudad después del terremoto. Mientras tanto, los servicios de emergencia y las autoridades locales mantuvieron el seguimiento de la situación y difundieron recomendaciones para la población.

La respuesta incluyó tanto la revisión de edificios y espacios públicos como el seguimiento de las réplicas que se produjeron después del movimiento principal.

En numerosos teléfonos de la región se activó además la alerta sísmica de Google, que notificó sobre el fenómeno. Los servicios de emergencia del 112 utilizaron las redes sociales para mantener informada a la población y transmitir las recomendaciones correspondientes.

Las autoridades pidieron máxima prudencia

Frente a la continuidad de los movimientos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió actuar con "máxima prudencia" y seguir las recomendaciones oficiales. El funcionario también advirtió que, de acuerdo con los expertos, podrían continuar los movimientos sísmicos y las réplicas durante los próximos días.

La advertencia se produjo luego de un terremoto que no solo fue percibido en Granada, sino también en sectores de Almería, Jaén y Málaga, ampliando el área en la que se sintió el movimiento.

La sucesión de terremotos registrados en la región desde el viernes 14 de agosto mantiene así a las autoridades atentas a la evolución de la actividad sísmica.