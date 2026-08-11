Terremoto en Colombia: hay al menos 240 muertos y buscan a miles de sobrevivientes

Al menos 240 personas murieron, según autoridades regionales, y cerca de 4.000 permanecen desaparecidas como consecuencia del terremoto de 7,4 que sacudió el lunes varias ciudades del noroeste de Colombia, a la vez que se multiplican las labores de rescatistas en la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros de edificios derrumbados.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que la cifra oficial de víctimas mortales del sismo ascendía a 181, por debajo del número aportado por otras fuentes.

"En este momento tenemos 181 fallecidos a nivel nacional, 2.595 heridos, 195 desaparecidos, 1.136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8.357 viviendas averiadas, 807 centros educativos también averiados", dijo el mandatario en conferencia de prensa en Pereira, capital del departamento de Risaralda.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó por la mañana que recibió 160 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, correspondientes a personas que murieron en el terremoto.

En tanto, la plataforma ciudadana en línea Colombia Te Busca, precisó que 3.975 personas siguen sin ser localizadas sobre un total de 4.621 búsquedas y que 644 ya fueron encontradas, según un reporte de las 15.00, hora local (las 17.00 de Argentina).

En todos los casos se solicita la publicación de una foto de las personas buscadas acompañada de sus datos identificatorios. Este sitio, cuyo lema es "Reconectemos a cada familia", sigue el modelo de Desaparecidos Terremoto Venezuela, que funcionó tras los sismos del 24 de junio, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

De la Espriella dijo que en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico, hay 79 fallecidos, 278 heridos y 37 desaparecidos que, según agregó, "son la prioridad en este momento", reportaron los diarios El Espectador y El Tiempo.

El mandatario ordenó al ministro de Vivienda que decrete "un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas por tres meses" en el departamento de Risaralda.

Mientras tanto, continúa el trabajo de los rescatistas, hay hospitales desbordados y se han implantado toques de queda en las ciudades más afectadas por el potente sismo.

Las ciudades Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja tras el movimiento telúrico que dejó además siete aeropuertos con operaciones suspendidas y 86 edificios colapsados.

La biomédica Diana Troncoso, de 31 años, fue rescatada con vida este martes de entre los escombros de un edificio de cuatro pisos que colapsó en el barrio Torres del Limonar, en Cali, por el terremoto. El edificio tenía 54 apartamentos y, según suministrada por vecinos a los organismos de socorro, puede haber más de 20 personas por localizar bajo los escombros, según DW.

Se registraron 96 réplicas, según el SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que hasta las 8:30 a. m. de este 11 de agosto, se han registrado 96 réplicas.

De acuerdo con la entidad, "la magnitud máxima de estas ha sido de 4,8, la cual es baja comparada con el sismo principal". Se han presentado en San José del Palmar y Sipí, en Chocó, con magnitudes entre 1,4 y 4,8, y profundidades menores a 100 kilómetros.

Las réplicas, explicó el SGC, pueden durar días, semanas o incluso meses, pues, cuando ocurre un sismo de gran magnitud y poca profundidad, "se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente".

Estados Unidos envía a Colombia un equipo de respuesta ante desastres

El Gobierno estadounidense anunció el envío a Colombia de un equipo de respuesta ante desastres para apoyar a las autoridades tras el potente terremoto de ayer.

El Departamento de Estado detalló en un mensaje en la red social X que la Administración de Donald Trump y la Embajada estadounidense en Bogotá están "en contacto directo" con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

"Ayer, Estados Unidos activó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) que llegará hoy a Colombia para apoyar las operaciones críticas del Gobierno, la programación y la coordinación general de la respuesta", precisó.

México alista 255 militares y toneladas de ayuda para Colombia

El Gobierno de México prepara un contingente de 255 militares especializados en búsqueda y rescate, así como toneladas de ayuda humanitaria, para ser enviados a Colombia en cuanto lo requiera formalmente el país sudamericano, según informó el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo.

El funcionario explicó en conferencia de prensa que el contingente, denominado "Agrupamiento Cali", sería "muy similar al que apoyó a Venezuela" por el doble terremoto de junio.

Además, el operativo incluye el envío de cuatro toneladas de medicamentos y 8,4 toneladas de herramientas y equipo de rescate, además de teléfonos satelitales, radios, generadores eléctricos y tiendas de campaña.

De todas formas, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el despliegue depende de una petición oficial del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Cruz Roja se moviliza en Colombia con la prioridad de rescatar víctimas

La prioridad inmediata tras el terremoto que sacudió Colombia es salvar víctimas que aún haya entre los escombros, destacó la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR).

La Cruz Roja Colombiana activó su sala nacional de crisis y los equipos de búsqueda y rescate de los departamentos de Antioquia, Quindío y Caldas están desplegados y operativos, indicó la federación en un comunicado.

La UE activa su asistencia consular y ayuda de satélites tras el terremoto en Colombia

La Unión Europea activó su sistema de asistencia consular y su servicio de satélites Copernicus para ayudar a Colombia tras el terremoto, informó este martes la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, reportó DW.

"La UE ha movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para apoyar las operaciones de rescate y socorro. Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, entre otros medios a través de la Cruz Roja", indicó Kallas en un mensaje a través de redes sociales.

Asimismo, dijo que la UE ha activado el mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis para ayudar a los ciudadanos de la comunidad europea afectados por la catástrofe.