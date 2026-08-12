Buscan a un psicólogo argentino que desapareció tras el terremoto en Colombia

La preocupación crece en la localidad santacruceña de Las Heras por el paradero de un psicólogo argentino que se encuentra radicado en Colombia y con quien sus familiares y amigos perdieron contacto después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país.

Se trata de Gonzalo Galván, oriundo de Las Heras, Santa Cruz. El profesional vive actualmente en Colombia, mientras que parte de su familia y de sus amistades continúa residiendo en la localidad santacruceña.

Según relataron sus allegados, la última comunicación con Galván se produjo el lunes. Desde entonces intentaron volver a establecer contacto sin obtener respuestas, situación que generó preocupación entre quienes lo conocen y llevó a solicitar colaboración para intentar conocer su paradero y, fundamentalmente, saber cómo se encuentra.

El pedido comenzó a circular públicamente a través de una transmisión de FM Las Heras 92.1, desde donde se convocó especialmente a las personas que hayan tenido algún contacto reciente con el psicólogo o que puedan aportar información que permita establecer dónde se encuentra.

Sin información

La desaparición de comunicación con Galván se produjo en las horas posteriores al terremoto, lo que incrementó la preocupación de sus familiares y amigos en Argentina.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por la emisora, hasta el momento no existen datos que indiquen que Galván se encuentre entre las víctimas o las personas afectadas por el terremoto. La inquietud, según se explicó, surgió exclusivamente a partir de la imposibilidad de volver a comunicarse con él después del desastre.

Este punto resulta central en el pedido de sus allegados, que buscan evitar cualquier especulación y concentrar los esfuerzos en obtener información concreta sobre su situación.

La intención es conocer si Gonzalo Galván se encuentra bien y poder llevar tranquilidad a quienes permanecen en Argentina a la espera de noticias. "La intención es únicamente saber que se encuentra bien y transmitir esa tranquilidad a quienes, desde Argentina, están preocupados por su situación", explicaron.

En ese marco, el pedido de colaboración está dirigido a cualquier persona que pueda haber tenido contacto reciente con el profesional o que disponga de algún dato que ayude a determinar su paradero.

Un profesional radicado en Colombia

Gonzalo Galván desarrolla su actividad profesional en Colombia, donde trabaja como psicólogo. Tiempo atrás, en un video publicado en las redes sociales de la clínica donde desarrolla sus actividades, el propio Galván explicó parte de su trayectoria y presentó las áreas en las que desarrolla su trabajo.

En aquella presentación se definió como "psicólogo clínico, investigador y director académico con trayectoria internacional, especializado en integrar ciencia, práctica clínica y estrategia institucional para producir resultados reales en salud mental".

Su descripción profesional da cuenta de una trayectoria vinculada tanto con la práctica clínica como con la investigación y la formación académica. Galván señaló que cuenta con experiencia en diferentes ámbitos de especialización, entre ellos:

Formación doctoral.

Dirección académica.

Liderazgo clínico.

Investigación científica.

También explicó que publicó más de 50 trabajos científicos junto con universidades, hospitales y equipos profesionales de diferentes países.

Su trabajo en contextos complejos

En la misma presentación, Galván explicó que su trabajo se encuentra orientado a la toma de decisiones efectivas en contextos complejos, con especial atención en áreas relacionadas con las adicciones, el trauma y la salud mental avanzada.

El profesional describió su metodología de trabajo como una combinación de "precisión clínica, rigor metodológico y criterio estratégico".Esa trayectoria profesional se encuentra ahora en el centro de la preocupación de sus familiares y amigos en Las Heras, que intentan conocer su situación después del terremoto que afectó a Colombia.

La falta de comunicación desde el lunes es, hasta el momento, el dato que motiva el pedido de colaboración difundido desde la localidad santacruceña. No se informó que existan elementos que permitan afirmar que Galván haya resultado víctima o afectado directamente por el movimiento sísmico.