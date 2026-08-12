Colombia: León XIV volvió a expresar su solidaridad y envió asistencia económica

El papa León XIV volvió a expresar este miércoles su solidaridad con las víctimas del terremoto ocurrido en Colombia y ofreció nuevamente sus oraciones por las familias afectadas y por todas las personas que sufrieron las consecuencias de la tragedia.

El pronunciamiento se produjo un día después de que el pontífice ya hubiera manifestado su apoyo y su dolor mediante un telegrama enviado al arzobispo de Cartagena. En esta oportunidad, durante la audiencia general y en el saludo dirigido a los fieles en español, volvió a referirse a la situación que atraviesa el país.

El terremoto dejó, de acuerdo con la información proporcionada, 240 muertos confirmados, además de cientos de heridos y graves daños materiales. En ese contexto, León XIV no solamente transmitió sus condolencias y sus oraciones, sino que también dispuso una primera ayuda económica destinada a quienes se encuentran afectados por la emergencia.

Una primera asistencia de 100.000 euros

El papa envió una primera ayuda de 100.000 euros para los damnificados por el terremoto en Colombia. El dinero será destinado directamente a la Conferencia Episcopal, que tendrá a su cargo la distribución de los recursos para atender las necesidades derivadas de la emergencia.

Según informaron los medios vaticanos, la suma será canalizada específicamente a través de la Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales-Caridad Colombiana de la Conferencia Episcopal.

Este organismo funciona como un centro de coordinación para la recaudación y distribución de la ayuda, con el objetivo de brindar asistencia solidaria a las diócesis afectadas por el terremoto. La asignación de los recursos fue acordada con los beneficiarios y constituye una donación inicial, destinada a responder a las necesidades más urgentes provocadas por la tragedia.

De esta manera, la asistencia económica dispuesta por León XIV se suma al mensaje de solidaridad expresado públicamente por el pontífice y queda orientada a la atención directa de las comunidades afectadas.

El Vaticano seguirá atento a las necesidades

La ayuda de 100.000 euros representa una primera asistencia. El Dicasterio para el Servicio de la Caridad, que dirige el 'limosnero', el español Luis Marín de San Martín, continuará atento a las necesidades que puedan surgir a partir de la emergencia.

La estructura prevista para la distribución busca que los recursos lleguen a las diócesis afectadas mediante la coordinación de la Conferencia Episcopal. El monto entregado, según la información difundida, fue establecido de común acuerdo con los beneficiarios y tiene como finalidad atender las urgencias más inmediatas.

En este sentido, la asistencia económica no aparece como una acción aislada, sino como una primera respuesta ante una emergencia que, hasta el momento, contabiliza 240 víctimas mortales confirmadas, cientos de personas heridas y daños materiales de gran magnitud.

"Solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos"

Durante la audiencia general, León XIV dedicó parte de su saludo en español a referirse a la situación provocada por el terremoto. El pontífice expresó: "Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto, que ha causado numerosas víctimas y heridos, además de ingentes daños materiales".

El mensaje del Papa estuvo centrado especialmente en las víctimas y en sus familias, pero también alcanzó a todas las personas que fueron afectadas de manera directa por la tragedia.

León XIV aseguró que mantiene sus oraciones por quienes perdieron la vida y por quienes atraviesan las consecuencias de la catástrofe. "Mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos, os aseguro mis oraciones por sus familias y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia", expresó.

Las palabras del pontífice se produjeron después del primer mensaje de solidaridad enviado mediante un telegrama al arzobispo de Cartagena, reforzando así su acompañamiento a las víctimas y a las comunidades afectadas.

Reconocimiento a quienes participan del rescate

Además de expresar su cercanía con las víctimas, León XIV dedicó parte de su mensaje a quienes trabajan en las tareas posteriores al terremoto. El Papa manifestó su "gratitud a todos aquellos que se han esforzado en las labores de rescate y asistencia a las víctimas".

El reconocimiento alcanzó de esta manera a las personas que participan de las operaciones de búsqueda y asistencia en medio de las consecuencias de la tragedia.

El pontífice destacó el esfuerzo realizado para atender a las víctimas y acompañar a quienes fueron afectados por el terremoto, mientras las consecuencias materiales y humanas continúan siendo evaluadas.