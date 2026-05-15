Estados Unidos amenaza con procesar al expresidente cubano Raúl Castro

El gobierno de Estados Unidos se prepara para presentar cargos contra Raúl Castro, de 94 años y hermano del fallecido líder cubano Fidel Castro, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos aviones hace 30 años, según informó CBS News.

El incidente ocurrió en febrero de 1996, cuando aviones MIG-29 cubanos derribaron dos aeronaves de Hermanos al Rescate, una organización de exiliados con base en Miami dedicada a localizar balseros que intentaban llegar a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de cuatro personas y provocó una crisis diplomática entre la administración de Fidel Castro y el gobierno del entonces presidente estadounidense Bill Clinton.

Las autoridades estadounidenses aclararon que la acusación contra Raúl Castro está pendiente de la aprobación de un gran jurado, un paso crucial que permitiría formalizar los cargos. La eventual imputación marcaría un aumento significativo de la presión de Washington sobre la cúpula cubana, en un contexto ya tenso por la crisis económica y energética que atraviesa la isla.

Presión de Estados Unidos sobre Cuba

La iniciativa surge en un momento en el que Estados Unidos ha intensificado la presión sobre Cuba. Durante la administración de Donald Trump, se adoptaron varias medidas:

Amenaza de imponer aranceles elevados a cualquier país que exporte petróleo a Cuba .

. Presión para implementar reformas profundas en la isla .

. Planteamiento de una posible "toma de control amistosa" de Cuba.

Esta presión se aceleró tras la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela, socio estratégico de Cuba. En enero, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, aumentando así la vulnerabilidad de la isla frente a la política de Washington.

Raúl Castro y la influencia de su familia

Aunque Raúl Castro renunció al liderazgo del Partido Comunista de Cuba en 2021, sigue siendo considerado una de las figuras más poderosas del país. La influencia del expresidente se refleja también a través de su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado "Raulito", quien actúa como enlace entre Estados Unidos y Cuba.

Recientemente, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con Raúl Guillermo Castro, tras la visita de este último a Estados Unidos el mes pasado. Durante el encuentro, Ratcliffe transmitió personalmente un mensaje del presidente Trump:

"Estados Unidos está dispuesto a abordar seriamente los asuntos económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales", informó un funcionario de la CIA, quien añadió que Cuba "ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental".

Estas declaraciones refuerzan la idea de que la eventual imputación contra Raúl Castro no solo tiene un carácter histórico y judicial, sino que también forma parte de una estrategia política más amplia de Estados Unidos para presionar a la isla hacia reformas y mayor apertura.

Implicaciones y contexto

El caso de los aviones derribados hace 30 años se convierte en un símbolo de la relación tensa entre Cuba y Estados Unidos, que combina aspectos históricos, políticos y estratégicos:

La acusación podría reabrir heridas diplomáticas y aumentar la presión sobre la cúpula cubana.

y aumentar la presión sobre la cúpula cubana. La figura de Raúl Castro , aunque retirada formalmente del poder, sigue siendo central en la toma de decisiones y en la mediación con Estados Unidos.

, aunque retirada formalmente del poder, sigue siendo central en la toma de decisiones y en la mediación con Estados Unidos. Las acciones recientes de Washington reflejan una estrategia integral que combina presión económica, seguridad hemisférica y reformas internas en la isla.

En este escenario, la justicia estadounidense y la política internacional convergen, colocando a Raúl Castro y su familia en el centro de un capítulo que vuelve a reavivar la historia reciente de Cuba, mientras la isla enfrenta su crisis económica y energética más profunda en décadas.