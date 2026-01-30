Estados Unidos confirmó la liberación de todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos confirmó este viernes la liberación de "todos" los ciudadanos estadounidenses conocidos que permanecían detenidos en Venezuela, tras gestiones realizadas ante las autoridades interinas del país. El anuncio fue realizado a través de un comunicado oficial difundido por la Casa Blanca.

En el mismo mensaje, las autoridades estadounidenses solicitaron a quienes cuenten con información sobre otros posibles ciudadanos aún detenidos que se contacten con la oficina de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses, mediante los canales disponibles en su sitio web oficial.

La comunicación no brindó detalles sobre las circunstancias de las detenciones ni sobre el proceso que derivó en las liberaciones, aunque dejó abierta la posibilidad de ampliar la información en las próximas horas.

En paralelo, la ONG Foro Penal informó la excarcelación de Arturo Gallino Rullier, un hombre con doble nacionalidad estadounidense y peruana, quien había sido detenido el 29 de noviembre de 2025. Según precisó la organización, Gallino se encontraba recluido en el centro penitenciario El Rodeo I, en el estado Miranda, y tras su liberación se dirigía hacia Estados Unidos.

El director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, indicó a través de la red social X que la excarcelación se produjo en el marco del proceso de liberaciones que comenzó a implementarse el pasado 8 de enero.

De acuerdo con los registros de Foro Penal, hasta el jueves se contabilizaron 302 presos políticos excarcelados desde el inicio de este proceso. No obstante, distintas organizaciones advierten que la mayoría de estas personas recibió medidas sustitutivas a la prisión, como prohibiciones para salir del país, presentaciones periódicas ante la Justicia y restricciones para brindar declaraciones públicas.

La coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, señaló que estas condiciones mantienen a los liberados bajo un estricto control judicial. En ese contexto, familiares y organismos de derechos humanos reclaman mayor transparencia y la publicación de un listado oficial de las personas beneficiadas.

El proceso de excarcelaciones fue anunciado el 8 de enero por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, sin precisiones sobre su alcance ni criterios. En contraste, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó esta semana que 808 personas fueron liberadas desde antes de diciembre y negó la existencia de presos políticos en el país, una postura rechazada de manera sistemática por organizaciones humanitarias.