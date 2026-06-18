Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo de alto el fuego por 60 días

De acuerdo con la información oficial, el memorando de entendimiento fue suscripto en formato digital, lo que refuerza el carácter excepcional del procedimiento diplomático.

Un funcionario de la Casa Blanca informó a CBS que el documento ya está "en vigor", lo que implica que las partes lo consideran plenamente operativo desde el momento de su validación.

Entre los puntos centrales del proceso se destacan:

Tipo de acuerdo: Memorando de entendimiento

Memorando de entendimiento Modalidad de firma: Remota / digital

Remota / digital Duración del alto el fuego: 60 días

60 días Estado actual: "En vigor", según la Casa Blanca

"En vigor", según la Casa Blanca Partes involucradas: Estados Unidos e Irán

Este esquema de implementación inmediata refuerza la idea de un entendimiento acelerado, en el que la validación política y la ejecución del alto el fuego se habrían producido en un lapso breve.

La firma presidencial: Trump y Pezeshkian en el centro del acuerdo

Otro funcionario estadounidense citado por la misma cadena afirmó que el memorando fue firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

En el momento de la firma, Trump se encontraba asistiendo a la cumbre del G7 en Francia, lo que agrega un componente internacional relevante al contexto del acuerdo.

Por su parte, el medio France 24 también informó que ambos mandatarios firmaron "oficialmente" el memorando de entendimiento, reforzando la versión de una validación directa al más alto nivel político.

La simultaneidad de estas confirmaciones subraya que el proceso no se limitó a niveles técnicos o intermedios, sino que involucró directamente a las principales figuras ejecutivas de ambos países.

Un proceso escalonado: la firma digital del domingo

La cronología del acuerdo, según un funcionario estadounidense, indica que el proceso de firma no se limitó al miércoles en el que se anunció su vigencia.

El domingo previo, el acuerdo habría sido firmado digitalmente por:

JD Vance , vicepresidente de Estados Unidos

, vicepresidente de Estados Unidos Mohammad-Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní

Este paso previo sugiere una estructura de validación progresiva, en la que distintas autoridades habrían intervenido en la consolidación del memorando antes de su anuncio como operativo.

Cobertura mediática y primeras revelaciones internacionales

El medio Axios fue identificado como el primero en informar sobre la firma remota del miércoles, lo que lo posiciona como el punto de partida de la difusión pública del acuerdo.

A partir de esa información inicial, otras agencias y medios internacionales comenzaron a confirmar detalles del proceso, ampliando la cobertura y aportando distintas versiones complementarias sobre la firma del memorando.

La convergencia de reportes desde múltiples fuentes refuerza la relevancia del anuncio en el escenario mediático internacional.

La versión desde Irán: declaraciones oficiales y comunicación estatal

En paralelo a las versiones estadounidenses, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, brindó declaraciones en una entrevista con la estatal IRIB TV.

Según lo reportado por la agencia Xinhua, Baghaei afirmó que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, firmaron "por medios digitales" el documento destinado a poner fin a la guerra.

Esta declaración coincide con los elementos centrales del anuncio difundido desde Washington, especialmente en lo relativo al carácter digital de la firma y la participación directa de los jefes de Estado.

Un entendimiento de alto impacto internacional

El memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, con un alto el fuego de 60 días, se inscribe en un proceso diplomático descrito por las distintas fuentes como remoto, digital y de ejecución inmediata.

La coincidencia de múltiples actores institucionales y mediáticos —desde la Casa Blanca hasta cadenas internacionales como CBS, France 24, Axios e IRIB TV, además de la agencia Xinhua— aporta una narrativa convergente sobre la existencia del acuerdo y su entrada en vigor.

Sin embargo, más allá de las distintas etapas y versiones, el punto común en todas las declaraciones es la confirmación de un elemento central: la firma digital de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que establece un alto el fuego temporal de 60 días en el marco de la guerra con Irán.

El alcance político de este movimiento, según las fuentes citadas, ya se encuentra en fase de implementación activa.