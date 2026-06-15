Israel y Hezbolá intensifican los combates en el sur del Líbano

Los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá continuaron el lunes, con acciones militares reportadas por ambas partes en el sur del Líbano, un área que se ha convertido en el principal escenario de la confrontación.

El grupo extremista chiita libanés y las fuerzas israelíes se atribuyeron mutuamente la responsabilidad de los ataques, en una dinámica de guerra de narrativas que acompaña la intensidad del terreno. Según información difundida por CNN, Hezbolá informó a través de dos mensajes publicados en Telegram que había atacado tanques y vehículos israelíes utilizando múltiples medios ofensivos, afirmando además que los enfrentamientos se encontraban "en curso".

Operaciones militares reportadas por ambos bandos

Las acciones descritas por cada parte muestran un intercambio sostenido de fuego en el terreno, con diferentes tipos de armamento y objetivos militares.

Acciones atribuidas a Hezbolá

Hezbolá afirmó haber atacado fuerzas israelíes mediante:

Drones

Lanzacohetes

Artillería

Los objetivos mencionados fueron tanques y vehículos israelíes, en dos comunicaciones difundidas en Telegram, en las que además se insistió en que los combates seguían activos.

Respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que Hezbolá lanzó un misil antitanque y múltiples proyectiles de mortero contra soldados israelíes que operaban en el sur del Líbano.

El comunicado militar israelí indicó que:

No se registraron heridos entre las tropas atacadas.

entre las tropas atacadas. La Fuerza Aérea israelí ejecutó cuatro ataques precisos durante la jornada.

ejecutó durante la jornada. Los objetivos fueron combatientes de Hezbolá.

Este intercambio refleja una continuidad operativa de alta intensidad, donde las acciones ofensivas y defensivas se suceden en el mismo espacio geográfico.

Persistencia del conflicto pese a anuncios diplomáticos

A pesar de la continuidad de los combates, el escenario político internacional sumó nuevas declaraciones relacionadas con intentos de contención del conflicto.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó la existencia de un supuesto "acuerdo de paz" mediado entre Irán y Estados Unidos, el cual incluiría la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano.

Sin embargo, los hechos reportados en el terreno contradicen esa afirmación, dado que los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá continuaron activamente durante la misma jornada.

Tensiones diplomáticas: Estados Unidos, Israel y el liderazgo regional

En paralelo a los combates, surgieron reacciones políticas de alto nivel que reflejan fricciones entre aliados tradicionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su enojo tras un ataque israelí en un suburbio de Beirut. Según un funcionario estadounidense citado por CNN, Trump mantuvo una conversación en términos duros con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Posteriormente, el propio Trump publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó que "no debería haber más ataques de Israel en ninguna parte del Líbano", marcando una postura pública de desaprobación sobre la continuidad de las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

Postura israelí y continuidad de las operaciones militares

En respuesta al contexto político y militar, Israel sostuvo una posición de continuidad operativa en la región.

El gobierno israelí anunció que mantendrá su ocupación militar del sur del Líbano, lo que refuerza la prolongación del despliegue en el terreno.

El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el lunes que él y Donald Trump no siempre "ven las cosas de la misma manera", subrayando diferencias en la interpretación del conflicto y su gestión política.

Asimismo, Netanyahu reafirmó que Israel continuará sus ocupaciones militares en:

Líbano

Gaza

Siria

La duración de estas operaciones, según sus declaraciones, se extenderá "durante el tiempo que sea necesario", consolidando una postura de permanencia militar en múltiples frentes regionales.

Un escenario de confrontación abierta y múltiples niveles de tensión

El cuadro general que se desprende de los acontecimientos del lunes muestra una combinación de:

Combates activos en el sur del Líbano

Reclamos cruzados de ataques entre Israel y Hezbolá

Operaciones militares aéreas y terrestres en múltiples fases

Declaraciones diplomáticas contradictorias a nivel internacional

Diferencias públicas entre líderes políticos como Donald Trump y Benjamin Netanyahu

En este contexto, la persistencia de los enfrentamientos, sumada a la falta de convergencia en los discursos políticos internacionales, configura un escenario de alta volatilidad, donde la dinámica militar y la diplomática avanzan en paralelo sin lograr puntos claros de contención.