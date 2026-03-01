Estados Unidos e Israel vuelven a atacar a Irán y Teherán golpea otra vez en el Golfo

La escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán se reanudó en la madrugada de este domingo, en el segundo día consecutivo de ataques. El Ejército de Israel desplegó una nueva oleada de bombardeos contra una treintena de objetivos militares en Irán, profundizando la ofensiva iniciada el día anterior.

La respuesta iraní no tardó en llegar. Teherán avanzó contra bases militares de Estados Unidos, en una represalia directa en el marco del conflicto abierto tras la muerte del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

El régimen prometió venganza por su fallecimiento y reafirmó su decisión de sostener la confrontación en el plano militar.

La advertencia cruzada entre Teherán y Washington

En medio de la creciente tensión, Irán anunció que atacaría "más fuerte que nunca". La respuesta llegó de inmediato desde la Casa Blanca.

"Irán acaba de declarar que hoy va a atacar más fuerte que nunca. Los atacaremos con una fuerza nunca antes vista", sostuvo el presidente estadounidense Donald Trump, marcando un tono de endurecimiento en la confrontación.

Las declaraciones cruzadas consolidan un escenario de enfrentamiento directo, con advertencias públicas que anticipan nuevas acciones militares y que refuerzan la percepción de una escalada sin señales inmediatas de distensión.

Explosiones en el Golfo

La tensión no se limitó al territorio iraní. Habitantes reportaron este domingo nuevas explosiones en distintas ciudades del Golfo, en el segundo día de ataques iraníes en respuesta a los bombardeos de Israel y Estados Unidos.

En Dubái, reporteros escucharon varias explosiones. En Abu Dabi, residentes informaron de fuertes estruendos.

También sonaron sirenas en Manama, capital de Baréin, donde corresponsales escucharon una explosión. En Doha, capital de Catar, un periodista reportó una detonación de escasa potencia.

Los episodios registrados en estas ciudades evidencian la extensión geográfica del conflicto y su impacto en distintos puntos estratégicos del Golfo, en una dinámica de acciones y reacciones que se encadenan desde el inicio de la ofensiva.

Impacto de misil cerca de Jerusalén

En paralelo, un misil impactó este domingo en Beit Shemesh, una localidad cercana a Jerusalén, y dejó varios heridos.

Los servicios de emergencias israelíes informaron que el proyectil cayó contra "una estructura". El servicio de emergencias United Hatzalah indicó que varias personas resultaron heridas de gravedad.

El impacto en Beit Shemesh agrega un nuevo foco de tensión en el frente israelí y confirma que los intercambios de ataques ya tienen consecuencias directas sobre áreas pobladas.

Un conflicto en expansión

La secuencia de acontecimientos configura un escenario de alta volatilidad:

Nueva oleada de ataques israelíes contra objetivos militares en Irán.

Respuesta iraní sobre bases estadounidenses.

Explosiones en ciudades del Golfo como Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama.

Heridos en Beit Shemesh tras el impacto de un misil.

La muerte de Ali Khamenei se convirtió en un punto de inflexión que aceleró los acontecimientos y dio lugar a una cadena de represalias que, en apenas dos días, ampliaron el radio del conflicto.

Con advertencias públicas de una fuerza "nunca antes vista" y promesas de ataques "más fuertes que nunca", el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán atraviesa una fase de confrontación abierta cuyo desarrollo inmediato mantiene en vilo a la región y al escenario internacional.