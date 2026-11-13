El Papa León XIV este viernes regresa a su amado Chiclayo: toda la agenda

El Papa León XIV continúa con su visita a Perú, en el marco de una agenda que reúne celebraciones religiosas, encuentros con representantes de la Iglesia, actividades con jóvenes y reuniones con autoridades y distintos sectores de la sociedad. El recorrido contempla espacios destinados al intercambio pastoral, la reflexión sobre el futuro del pueblo peruano y el acercamiento del Pontífice a las comunidades que forman parte de la vida religiosa y social del país.

Durante su permanencia en Lima, el Santo Padre mantuvo un encuentro con los obispos peruanos en el Palacio Arzobispal de Lima. Posteriormente, participó de una celebración religiosa en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, uno de los momentos centrales de las actividades previstas en la capital peruana.

La agenda también incluyó un encuentro en la plaza de la Catedral, donde León XIV encabezó una actividad centrada en los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano. La convocatoria estuvo vinculada con la posibilidad de reflexionar sobre las perspectivas de la sociedad y los distintos aspectos que atraviesan su presente y su futuro.

Para la tarde del jueves, el programa contempla una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima. Se trata de otro de los encuentros destacados de la visita, en el que el Pontífice compartirá una actividad religiosa con representantes de las nuevas generaciones y del ámbito universitario.

La jornada finalizará con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica, donde León XIV cerrará las actividades del día antes de continuar con el itinerario previsto para el viernes.

El regreso del Papa a Chiclayo

Uno de los momentos centrales de la visita apostólica será el viaje que el Santo Padre realizará este viernes 13 a Chiclayo, ciudad hacia la que partirá durante la mañana desde Lima.

El programa establece que la primera actividad tendrá lugar en la explanada de las Pampas de Pimentel, donde el Santo Padre celebrará una misa y ofrecerá una homilía. Esta celebración religiosa constituye uno de los compromisos principales de la jornada y estará seguida por una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.

La programación contempla posteriormente una serie de encuentros con integrantes de la Iglesia y representantes de distintos espacios de formación y conocimiento. De esta manera, el recorrido por Chiclayo combinará actividades estrictamente religiosas con instancias de intercambio pastoral y académico.

El itinerario oficial establece los siguientes horarios:

07:40 horas: salida en avión desde la Base Aeronaval del Callao con destino a Chiclayo.

09:10 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

10:30 horas: celebración de la santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, con homilía del Santo Padre.

12:40 horas: visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.

16:30 horas: encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

17:45 horas: encuentro con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

19:00 horas: cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Una celebración religiosa en las Pampas de Pimentel

La primera actividad pública del viernes tendrá lugar a las 10:30, cuando León XIV presida la santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. Durante la celebración, el Pontífice ofrecerá una homilía, en el marco de una jornada que tendrá a la actividad religiosa como uno de sus principales ejes.

La llegada a Chiclayo está prevista para las 09:10, luego de la partida desde la Base Aeronaval del Callao, programada para las 07:40. El arribo se realizará en la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, desde donde continuará el programa de actividades establecido para su visita.

Después de la celebración eucarística, el Papa realizará a las 12:40 una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero. Esta actividad estará incorporada al recorrido del mediodía y dará continuidad a una agenda que combina celebraciones abiertas y compromisos de carácter privado.

Encuentro con representantes de la Iglesia

La actividad del viernes continuará durante la tarde con un encuentro previsto para las 16:30 en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. Allí, León XIV se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales.

La convocatoria comprende a distintos integrantes de la estructura eclesiástica y de los espacios vinculados con la organización y el acompañamiento pastoral. La presencia de estos sectores permitirá reunir en un mismo ámbito a representantes de diferentes responsabilidades y experiencias dentro de la Iglesia.

Este compromiso forma parte de los encuentros institucionales y religiosos previstos para la visita a Chiclayo, luego de las actividades desarrolladas durante la mañana en Pimentel.

El mundo universitario también tendrá su espacio en la visita

A las 17:45, el Pontífice llegará a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde mantendrá un encuentro con representantes del mundo universitario.

La inclusión de esta actividad en el programa refleja la importancia que tendrá el ámbito académico dentro del recorrido por Chiclayo. El encuentro con la comunidad universitaria se desarrollará después de la reunión con los representantes de la Iglesia y antes del último compromiso previsto para la jornada.

De esta manera, la agenda del viernes incorporará dos espacios diferenciados de intercambio: uno con los integrantes de la comunidad eclesiástica y otro con representantes del ámbito universitario, ambos programados durante la tarde.

Una cena con los sacerdotes cerrará la jornada

El último compromiso del papa León XIV en Chiclayo está previsto para las 19:00, cuando participe de una cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

La actividad marcará el cierre de una jornada que comenzará con el traslado aéreo desde Lima y continuará con la celebración de la santa Misa en las Pampas de Pimentel, la visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero y los encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

Así, el viernes 13 de noviembre tendrá como escenario principal a Chiclayo y Pimentel, con un programa que reúne celebraciones litúrgicas, encuentros pastorales y actividades académicas. La visita del Pontífice a esta región peruana se inscribe en una gira que también contempla reuniones con autoridades y distintos sectores de la sociedad, además de espacios de oración y reflexión junto a jóvenes, universitarios y representantes de la Iglesia.