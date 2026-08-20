Fernando Cerimedo rompió en llanto y habló por primera vez: "Quiero ver a mis hijos"

En una jornada de alta tensión institucional, Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y actual figura bajo la lupa de la justicia internacional, habló por primera vez este jueves con la prensa en Bolivia. El exconsultor continúa detenido y se presentó en el Palacio de Justicia de Santa Cruz en el día de hoy para una audiencia judicial que, de manera imprevista, fue suspendida.

La llegada del imputado al edificio judicial estuvo marcada por un fuerte despliegue de seguridad. Cerimedo fue escoltado por las fuerzas de seguridad bolivianas y caminó por los pasillos con su rostro cubierto con una capucha, intentando evadir el asedio de los medios de comunicación que aguardaban declaraciones sobre su presunta vinculación en el violento ataque perpetrado contra su expareja, la abogada de 33 años Nadia Beller.

Las preguntas de la prensa y las negativas gestuales

Previo a que ingresara al ascensor del edificio judicial, los periodistas le propusieron una serie de interrogantes directas para esclarecer los hechos ocurridos. Entre las cuestiones planteadas, los cronistas le consultaron:

Quién está detrás del atentado a la abogada de 33 años.

Si él es el autor intelectual del hecho.

Si fue él quien citó a Beller al hotel en el que fue atacada por sicarios.

Ante estas consultas, la reacción de Cerimedo se limitó estrictamente al lenguaje no verbal. Al ser interrogado sobre su rol como posible autor intelectual, el asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, negó con la cabeza haber formado parte de alguna manera, moviendo la cabeza hacia ambos lados y levantando los hombros sin decir una palabra. De forma idéntica, cuando la prensa insistió sobre si fue él quien concretó la cita en el hotel del ataque, el consultor negó tener algo que ver con gestos corporales, manteniendo un absoluto hermetismo verbal.

Sin embargo, el panorama cambió cuando las preguntas avanzaron hacia terrenos más personales y políticos. Ante los requerimientos sobre:

La última vez que se comunicó con la víctima.

Su relación con Rodrigo Paz.

Si considera que es inocente de los cargos imputados.

Cómo continuará su carrera profesional.

En estas instancias, el consultor permaneció inmóvil, sin hacer ni siquiera un gesto. Cuando la prensa le dio la oportunidad de hablar y defenderse, su reacción fue de total introversión: se tapó la cara con las manos y, una vez más, optó por el silencio.

El llanto y el ingreso al ascensor

El clímax de la cobertura periodística se produjo en los instantes previos a su traslado interno. Justo antes de subirse al ascensor, el exasesor pronunció solo tres palabras: "No puedo hablar". Inmediatamente después, las puertas del ascensor se cerraron y el consultor entró, seguido de cerca por un custodio personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia.

Una vez dentro del habitáculo del ascensor, lejos de mantener la compostura institucional, se tiró al piso y siguió llorando, expresando su desesperación y limitándose a decir posteriormente que quiere "ver" a sus "hijos".

Suspensión de la audiencia y prisión preventiva solicitada

La cobertura de este jueves estuvo condicionada por los vaivenes procesales del expediente. La audiencia prevista para este jueves por la tarde finalmente fue suspendida y reprogramada para este viernes. Las razones formales de la postergación radicaron en que ni Cerimedo ni los representantes del Ministerio Público llegaron a la hora de la citación.

Esta audiencia reprogramada constituye una instancia judicial clave, en la cual se abordará formalmente la solicitud de la fiscalía para que el asesor político cumpla 6 meses de prisión preventiva. El requerimiento del Ministerio Público se sustenta en los elementos recolectados que lo señalan directamente como el presunto autor intelectual del ataque a Beller, manteniendo en vilo el desarrollo de la causa en territorio boliviano.