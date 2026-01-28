Final fatal: localizan los restos del avión de Satena desaparecido

La incertidumbre que mantuvo en vilo al país llegó a su fin con un reporte devastador. En el marco de la mesa de crisis instalada por las autoridades de Ocaña (Norte de Santander), se confirmó el hallazgo de la aeronave HK-4709 en una zona montañosa de la región del Catatumbo. El informe oficial, lamentablemente, no reporta sobrevivientes entre los trece pasajeros y dos tripulantes que viajaban a bordo.

Según el último comunicado emitido por Satena, la aeronave habría agotado su tiempo de autonomía de vuelo a partir de las 2:00 p. m. Los cálculos operativos y los registros de la compañía indicaron que el avión alcanzó el límite de duración que podía volar antes de quedarse sin combustible, lo que precipitó el siniestro tras haber perdido contacto horas antes.

Cronología del vuelo NSE 8849

El avión, un Beechcraft 1900 operado por la empresa Searca, cumplía un itinerario que integraba varios puntos estratégicos de la geografía nacional. El vuelo original incluía paradas en Medellín, Ocaña, Cúcuta y Tibú, con un regreso final programado hacia el departamento de Antioquia.

El tramo de la tragedia se desarrolló de la siguiente manera:

11:42 a. m.: Despegue desde la ciudad de Cúcuta .

Despegue desde la ciudad de . 11:54 a. m.: Pérdida total de comunicación con el centro de control.

Pérdida total de comunicación con el centro de control. 12:05 p. m.: Hora en la que debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.

Tras confirmarse la desaparición, Satena suspendió de inmediato el resto del circuito programado para dicha aeronave y activó los protocolos de emergencia junto a la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil.

Operativo de búsqueda y fallas técnicas

La ubicación de los restos fue una tarea compleja para las autoridades. El Grupo SAR de la Aeronáutica Civil notificó que la baliza de emergencia del avión no se había activado. Este dispositivo, diseñado para emitir una señal de auxilio automática en caso de accidente o aterrizaje forzoso, no emitió rastro alguno, lo que dificultó los patrones de búsqueda.

Para la localización se desplegaron los siguientes recursos: la Fuerza Aeroespacial Colombiana con el despliegue de tres aeronaves especializadas, la Empresa Searca, que puso a disposición de dos aeronaves adicionales para sobrevuelos y la coordinación del Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que la Dirección de Investigación de Accidentes ya inició la recolección de información técnica y estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU). En Ocaña, el alcalde Emilio Cañizares Plata, el secretario de Gobierno Hugo Guerrero y el gerente del aeropuerto Albeiro Páez lideraron la mesa de crisis local.

Entre las víctimas se encuentran prominentes figuras de la vida pública y social. Se destaca la presencia de Diógenes Quintero, representante por las curules de paz, y su asistente Natalia Acosta Salcedo. Su equipo de comunicaciones informó que, antes del despegue, la última ubicación de sus teléfonos fue el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta y que, aunque los mensajes de WhatsApp figuran como recibidos, nunca hubo respuesta.

También figuran en la lista el exconcejal de Ocaña, Juan David Pacheco, el médico y aspirante a la Cámara, Carlos Salcedo (ambos viajaban con sus esposas), y la comerciante Torcoroma Álvarez, oriunda de Río de Oro.

Para los familiares, la empresa ha habilitado la línea telefónica (601) 919 333 para recibir información actualizada sobre el proceso de recuperación y los avances institucionales.