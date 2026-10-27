Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos y Donald Trump le dará una visa

Flavio Bolsonaro llegó a Estados Unidos luego de abandonar Brasil tras perder las elecciones del domingo contra Lula da Silva. Tras varias horas de incertidumbre, medios como The Washington Post, Folha, CNN Brasil, Metrópoles y Globo confirmaron que el senador llegó a Florida, donde se encontró con su hermano Eduardo, también exiliado en el gigante norteamericano.

Luego de llegar al país, Flavio se reunió con su hermano Eduardo, que reside en Estados Unidos tras abandonar Brasil en marzo de 2025 debido una investigación en la que finalmente fue hallado culpable.

Más temprano, el Departamento de Estado de Estados Unidos había confirmado que concederá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia.

Un portavoz de la cartera que dirige Marco Rubio confirmó a las agencias de noticias Reuters, AP, AFP, EFE y Europa Press que "el Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá entrar en Estados Unidos". El alto cargo de la Administración estadounidense no precisó si el senador ya había salido de Brasil o si se encontraba en camino hacia Estados Unidos.

La Policía Federal brasileña anuló este martes los pasaportes ordinario y diplomático de Bolsonaro, después de que no los entregara dentro del plazo fijado por la Justicia y comenzara a investigarse su paradero. La orden había sido dictada el domingo por el juez del Supremo Alexandre de Moraes, el mismo magistrado que condujo el proceso en el que Jair Bolsonaro, padre del excandidato y expresidente de Brasil, fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

El plazo de 24 horas para entregar los documentos había sido notificado el lunes, un día después de conocerse la derrota electoral, junto con la prohibición de abandonar el país. Según un documento sellado del Supremo citado por The Associated Press, la orden se emitió el domingo.

Paralelamente, el alto tribunal ordenó a la Policía Federal abrir una investigación contra Bolsonaro por presunta financiación extranjera de su campaña y por la manipulación del algoritmo en redes sociales para favorecer sus contenidos frente a los de otros candidatos. El senador ya estaba siendo investigado por el Supremo en dos causas distintas por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

En una de ellas se lo acusa de utilizar una empresa de apuestas deportivas para lavar deducciones fraudulentas aplicadas a pensiones estatales de adultos mayores. En la otra, se le atribuye haber recibido millones de dólares de un banquero señalado por fraude, fondos que, según documentos judiciales, se sospecha fueron utilizados para pagar gastos de su hermano Eduardo Bolsonaro y para promover la agenda política de Flávio ante la Administración de Donald Trump. Bolsonaro ha negado cualquier irregularidad en ambas causas y ha acusado a Moraes de ser aliado de Lula.



