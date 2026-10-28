Flávio Bolsonaro viaja a EE.UU. en un avión privado que despegó de Puerto Iguazú

Después de una jornada marcada por las especulaciones sobre su paradero, Flávio Bolsonaro abandonó Brasil, cruzó por tierra hacia la Argentina y emprendió un viaje cuyo primer destino confirmado fue Guayaquil, Ecuador. La secuencia se desarrolló entre la noche del martes 27 de octubre y la madrugada del miércoles, en medio de versiones que señalaban que el senador ya se encontraba en Estados Unidos.

Durante todo el martes circularon informaciones que daban por hecho que el dirigente brasileño había llegado a territorio norteamericano. Sin embargo, durante esas horas no aparecieron imágenes ni datos concretos que permitieran certificar esa versión. Distintos medios, entre ellos Reuters, CNN y BBC, recibieron de diversas fuentes referencias que indicaban que Bolsonaro estaba en Estados Unidos desde temprano, aunque no hubo una confirmación oficial de su arribo a ese país.

El panorama comenzó a cambiar durante la noche en Misiones, cuando se detectaron movimientos llamativos alrededor de un avión privado que había permanecido durante todo el día en el aeropuerto de Puerto Iguazú. La aeronave finalmente despegó a las 0:21 del miércoles, con rumbo al norte y sin especificar su destino en los radares.

La información oficial sobre el ingreso de Bolsonaro y sus familiares a la Argentina fue difundida por el Gobierno nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones, pasadas las 2 de la madrugada. Ese comunicado permitió establecer una parte central de la secuencia: el cruce fronterizo, el horario de ingreso y el posterior embarque en un vuelo privado con destino a Ecuador.

Migraciones confirmó el ingreso de Bolsonaro y su familia

En una publicación en la red social X, la Dirección Nacional de Migraciones informó que los integrantes de la familia Bolsonaro habían ingresado al país por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

El organismo precisó que el ingreso se produjo a las 22:50 del martes 27 de octubre y detalló los nombres de las cuatro personas que atravesaron el puesto fronterizo: Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

"Guayaquil": Porque la Dirección Nacional de Migraciones informó que Flávio Bolsonaro ingresó a Argentina y abordó un vuelo privado a Ecuador https://t.co/Mt5UB36Etc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 28, 2026

Migraciones agregó que, de acuerdo con el plan de vuelo, a las 23:30 la comitiva abordó una aeronave privada despachada por la compañía Baires Fly S.A., cuyo destino declarado era la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

La información oficial, por lo tanto, confirmó el ingreso de los cuatro integrantes de la familia a la Argentina y su posterior embarque. No obstante, el comunicado no estableció que Estados Unidos fuera el destino final del viaje.

Las dos combis brasileñas que llegaron escoltadas a la pista

Uno de los episodios que más llamó la atención durante la noche fue el desplazamiento de dos camionetas de la empresa brasileña Dallas, que cruzaron la frontera desde Brasil hacia Puerto Iguazú después de las 23.

Según reportó TN, ambos vehículos circularon a máxima velocidad y fueron escoltados por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hasta ingresar directamente a la pista del aeropuerto misionero.

En una de las combis, marca Fiat, viajaba al menos una persona con gorra, ubicada en los asientos traseros, que fue identificada como Flávio Bolsonaro. El vehículo registrado en la zona llevaba una etiqueta con la inscripción "Iguaçu Dallas Travel LTDA." y tenía vidrios polarizados.

La presencia de las camionetas y el operativo de seguridad despertaron interrogantes por las características del movimiento. La actividad resultó poco habitual para un aeropuerto que, a esa hora, casi no registra vuelos destinados. Las combis llegaron cuando el avión privado que había permanecido detenido durante todo el martes seguía en tierra. La coincidencia temporal entre el arribo de los vehículos, el traslado de los pasajeros y la posterior partida de la aeronave alimentó las sospechas alrededor de la operación.

Un Gulfstream G400 que despegó a las 0:21

La aeronave involucrada en el episodio era un Gulfstream G400, con matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. El avión había permanecido durante todo el martes en Puerto Iguazú y, según confirmaron fuentes a Clarín, a la medianoche todavía se encontraba en tierra.

Una vez comenzado el miércoles, la aeronave despegó a las 0:21, sin que los radares especificaran un destino. Pese a la información sobre la partida, no quedaron registros del vuelo ni documentación que lo certificara, de acuerdo con los datos consignados en la información de base.

El sitio especializado FlightRadar permitió observar que el avión aterrizó en Guayaquil, Ecuador, alrededor de las 5:46, hora argentina. Ese registro situó a la aeronave en territorio ecuatoriano después de la partida desde Misiones y coincidió con el destino informado oficialmente por Migraciones.

La llegada a Guayaquil reforzó la secuencia conocida del viaje, aunque no despejó todas las dudas sobre el itinerario posterior. La posibilidad de que el avión realizara allí una parada técnica y continuara rumbo a Estados Unidos quedó planteada como una especulación, sin confirmación definitiva del destino final.

El pasaporte italiano y la ausencia de una alerta migratoria

Otro de los elementos mencionados en torno al cruce fronterizo fue que Flávio Bolsonaro cuenta con un pasaporte italiano obtenido en 2023. Según la información difundida, el documento podría haber sido utilizado durante el paso por tierra ante las autoridades migratorias.

Fuentes consultadas por Clarín explicaron que no había vigente en la Argentina ninguna alerta sobre Bolsonaro que le impidiera ingresar al país. Esta circunstancia se corresponde con lo informado oficialmente por Migraciones, que señaló que los cuatro integrantes de la familia presentaron documentación hábil para viajar y que sus tránsitos quedaron registrados sin incidentes.

El ingreso a la Argentina se produjo pese a la situación judicial que atravesaba el dirigente en Brasil. Su salida repentina ocurrió después de que un juez del Tribunal Supremo brasileño, Alexandre de Moraes, le prohibiera abandonar el país y le ordenara entregar su pasaporte.

La medida formaba parte de una investigación penal sobre su presunta implicación en un esquema de blanqueo de capitales. Ese antecedente agregó un componente judicial al episodio y concentró la atención sobre la forma en que Bolsonaro salió de Brasil y continuó su recorrido desde territorio argentino.

Las visas para Estados Unidos

En paralelo con los movimientos registrados en Misiones, fuentes del Departamento de Estado señalaron a agencias de noticias locales que Bolsonaro y su familia recibirían visas que autorizarían su ingreso a Estados Unidos. La información mencionaba al senador, a su esposa y a sus dos hijas, pero no confirmaba que ese país fuera el destino final del viaje.

Las visas habrían sido concedidas por el gobierno de Donald Trump, aliado político de Bolsonaro. Sin embargo, al momento de conocerse la llegada del avión a Guayaquil, no había una confirmación oficial de que el dirigente hubiera continuado desde Ecuador hacia territorio estadounidense.

Según la prensa brasileña, el gobierno de Estados Unidos habría participado activamente en el plan para sacar a Bolsonaro de Brasil. Esa versión se sumó a las especulaciones que acompañaron la jornada del martes, cuando diferentes informaciones dieron por hecho que el senador ya se encontraba en Norteamérica, aunque todavía no existían pruebas concretas que lo acreditaran.