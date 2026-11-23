Un nuevo movimiento telúrico volvió a generar preocupación en la región central de Perú. Este domingo 22 de noviembre, un sismo de magnitud 5,0 sacudió la región de Junín y también fue percibido en Lima, de acuerdo con los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

El movimiento se produjo aproximadamente a las 16.35 horas, con epicentro localizado a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la región del mismo nombre. Según los datos proporcionados por el organismo científico, el fenómeno tuvo una profundidad de 145 kilómetros y alcanzó una intensidad de IV en la zona afectada.

Aunque el epicentro se ubicó en Junín, las ondas sísmicas llegaron a sentirse en la capital peruana, especialmente en edificios y sectores elevados de Lima. La percepción del movimiento en lugares alejados del punto de origen volvió a poner en evidencia el alcance territorial del fenómeno.

Por el momento, las autoridades no registraban daños personales ni materiales relacionados con este último temblor. El COEN informó que la población percibió el movimiento con una intensidad entre leve y moderada y señaló que se mantenían las tareas de supervisión en las zonas consideradas vulnerables.

El nuevo episodio se produjo en un contexto de actividad sísmica reciente en el centro del país, donde el pasado viernes se había registrado un terremoto de mayor magnitud que provocó víctimas fatales, numerosos heridos y importantes daños en viviendas e infraestructura.

Las características del temblor registrado este domingo

La información difundida por el Instituto Geofísico del Perú permitió establecer las principales características del movimiento registrado durante la tarde del domingo. Los parámetros técnicos identificaron una magnitud de 5,0, una profundidad considerable y un epicentro próximo a la región de Junín.

La profundidad de 145 kilómetros fue uno de los datos destacados del reporte, debido a que el movimiento pudo percibirse en sectores alejados del epicentro, incluida la capital peruana.

En cuanto a sus consecuencias inmediatas, el COEN indicó que la población experimentó el temblor entre leve y moderado. Además, comunicó que continuaba el seguimiento de las áreas consideradas vulnerables, en el marco de la situación que atraviesa la región central peruana después del terremoto del viernes.

El antecedente del terremoto de magnitud 6,7

El nuevo sismo se produjo apenas dos días después de otro movimiento de mayor magnitud que afectó a la zona central de Perú. El viernes 20 de noviembre, un terremoto de magnitud 6,7 sacudió el territorio y tuvo su mayor impacto en las regiones de Huánuco, Pasco y Junín.

Aquel fenómeno dejó un saldo de personas fallecidas, heridos y cientos de habitantes damnificados, además de importantes consecuencias sobre las viviendas, los establecimientos públicos y las vías de comunicación.

De acuerdo con el balance de daños mencionado en los reportes, el terremoto provocó la muerte de una persona y dejó 16 lesionados, 853 damnificados y 529 afectados. También ocasionó daños materiales de consideración en distintas localidades. Entre las consecuencias registradas se identificaron viviendas que quedaron inhabitables, otras que sufrieron afectaciones y daños en instituciones educativas, establecimientos sanitarios, templos, espacios comunales y rutas de transporte.

El detalle de las consecuencias del terremoto del viernes incluyó:

Una persona fallecida.

16 lesionados.

853 damnificados.

529 afectados.

152 viviendas inhabitables.

156 viviendas afectadas.

Seis instituciones educativas con daños.

22 establecimientos sanitarios afectados.

Cuatro templos con daños.

Tres locales comunales afectados.

300 metros de vías de transporte dañadas.

El impacto también alcanzó a Lima y a la provincia portuaria del Callao, aunque con afectaciones menores en comparación con las regiones que concentraron las consecuencias más importantes del terremoto.

Otro sismo de magnitud 5,1 se registró en Pasco durante la madrugada

La actividad sísmica no se limitó al movimiento registrado durante la tarde en Junín. Durante la madrugada de este mismo domingo, otro temblor, esta vez de magnitud 5,1, se sintió en la región de Pasco, también próxima al epicentro del terremoto de magnitud 6,7 ocurrido el viernes.

Este segundo antecedente volvió a poner en el centro de la atención a las regiones afectadas por el movimiento de mayor magnitud, especialmente Huánuco, Pasco y Junín.

La sucesión de episodios sísmicos se produjo en un territorio que todavía enfrenta las consecuencias del terremoto del viernes, con viviendas inhabitables, infraestructura dañada y habitantes damnificados que forman parte del balance de la emergencia.

En ese escenario, el movimiento de magnitud 5,1 registrado en Pasco durante la madrugada y el posterior temblor de magnitud 5,0 en Junín durante la tarde constituyeron dos nuevos episodios dentro de una jornada marcada por la actividad sísmica en el centro peruano.

El COEN mantiene la vigilancia sobre las zonas vulnerables

Frente a los nuevos movimientos, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que el último sismo registrado en Junín fue percibido entre leve y moderado por la población. Asimismo, indicó que se supervisaban las zonas consideradas vulnerables para observar posibles consecuencias.

La ausencia de daños personales o materiales reportados tras el temblor de magnitud 5,0 representó una diferencia respecto del terremoto del viernes, que dejó víctimas y afectaciones en distintos sectores de la infraestructura regional.

La vigilancia se mantiene en un contexto en el que las regiones de Huánuco, Pasco y Junín todavía registran las consecuencias del movimiento de magnitud 6,7. Los datos disponibles incluyen centenares de damnificados y afectados, además de daños en viviendas, centros sanitarios, instituciones educativas, templos, locales comunales y vías de transporte.

La percepción del nuevo temblor en Lima también amplió el alcance de la preocupación, dado que el movimiento pudo sentirse en edificios y zonas elevadas de la capital, pese a que su epicentro se encontraba a 30 kilómetros al noroeste de Junín.