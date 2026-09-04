Reino Unido cuestionó el reclamo por Malvinas: "Nuestra postura es inquebrantable"

El nuevo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas expresado por el presidente Javier Milei generó una inmediata respuesta desde el Reino Unido. Funcionarios británicos y la administración del archipiélago defendieron la posición de Londres y pusieron el foco en el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó este viernes que las Islas Malvinas "son británicas" y aseguró que el compromiso del Reino Unido con el archipiélago es "absoluto e inquebrantable".

Las declaraciones se produjeron luego de que Milei volviera a plantear el reclamo argentino y sostuviera, durante un discurso pronunciado el jueves por la noche, que existen "vientos de cambio" en el escenario internacional que resultarían favorables a la posición de Argentina.

La reacción británica no se limitó a las declaraciones de Streeting. El canciller Ed Miliband, la administración británica en Malvinas y el parlamentario laborista James MacCleary también se pronunciaron sobre la cuestión y respaldaron la posición del Reino Unido respecto del archipiélago.

La respuesta de Wes Streeting

A través de las redes sociales, el secretario de Defensa británico cuestionó el mensaje emitido por el mandatario argentino y consideró que sus declaraciones estaban vinculadas con la situación política interna de Argentina.

"La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas", afirmó Streeting. El funcionario británico sostuvo además que la condición del archipiélago responde, según su posición, a la voluntad de sus habitantes.

"Las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos", remarcó. Y luego el funcionario aseguró este viernes que el archipiélago "es británico" y garantizó que la postura de Londres en la defensa de ese territorio se mantiene con carácter "absoluto e inquebrantable".

Secretario de Defensa británico, Wes Streeting

Las declaraciones constituyeron una respuesta directa al discurso pronunciado por Javier Milei durante la cadena nacional del jueves, en la que el presidente argentino volvió a cuestionar la soberanía británica sobre el archipiélago ubicado en el Atlántico Sur.

Ed Miliband y la defensa de la autodeterminación

La posición británica fue reforzada durante la mañana por el canciller Ed Miliband, quien sostuvo argumentos similares y puso especial énfasis en la autodeterminación de los habitantes de las islas.

"La postura del Reino Unido con respecto a las Islas Malvinas es inquebrantable. Las islas son británicas y seguirán siéndolo, porque esa es la opinión abrumadora de sus habitantes", afirmó.

El canciller añadió que el derecho a la autodeterminación constituye, desde su perspectiva, un elemento central en la discusión. "Su derecho a la autodeterminación es primordial, se basa en el derecho internacional y lo defenderemos con firmeza", expresó.

De esta manera, las declaraciones de los principales funcionarios británicos coincidieron en defender la posición de Londres y en destacar la elección de los habitantes de las islas como fundamento de su postura.

El referéndum de 2013 en el centro de la respuesta

La administración británica en Malvinas también se sumó a las expresiones públicas y recordó el resultado del referéndum sobre la soberanía realizado en las islas hace 13 años.

En su mensaje, la oficina británica hizo referencia al derecho a la autodeterminación y sostuvo que este principio está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. "Aunque el derecho a la autodeterminación está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, los isleños de las Malvinas a menudo han tenido que luchar por este derecho", señalaron a modo de introducción.

Luego, la administración recordó el resultado de la consulta realizada en 2013. "La elección de nuestros isleños en 2013 fue clara: el 99.8% de los votantes eligió permanecer como Territorio Británico de Ultramar", afirmaron.

El mensaje añadió que el referéndum fue observado internacionalmente y considerado libre y justo, y sostuvo que la consulta otorgó a los isleños el derecho a decidir su propio futuro. Los datos destacados por la administración británica fueron:

El referéndum se realizó en 2013 .

. Tuvo lugar hace 13 años .

. El 99,8% de los votantes eligió permanecer como Territorio Británico de Ultramar.

eligió permanecer como Territorio Británico de Ultramar. La consulta fue presentada como un proceso observado internacionalmente y considerado libre y justo.

La dura crítica de un parlamentario laborista

La reacción británica también incluyó fuertes cuestionamientos personales hacia Javier Milei. El parlamentario laborista James MacCleary se expresó en la misma línea de defensa de la posición británica y lanzó una filosa sentencia contra el presidente argentino.

"Debemos permanecer unidos para rechazar estas amenazas imprudentes y peligrosas de Milei. No es más que un tigre de papel que intenta desviar la atención de sus propios fracasos internos y no nos asusta", afirmó. MacCleary concluyó su mensaje con una definición sobre el futuro del archipiélago: "Las Islas Malvinas son territorio soberano británico y así seguirá siendo".

Sus declaraciones se sumaron a las respuestas emitidas por Streeting, Miliband y la administración británica en Malvinas, configurando una reacción conjunta frente a las palabras pronunciadas por el mandatario argentino.

Los "vientos de cambio" planteados por Milei

El jueves por la noche, Javier Milei sostuvo que el escenario internacional presenta nuevas condiciones para el reclamo argentino por las Islas Malvinas. Durante su mensaje, el Presidente vinculó esa evaluación con declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien esta semana afirmó que no descarta "revisar" la tradicional posición de neutralidad de Washington frente a la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

"En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo", afirmó Milei.

La expresión fue uno de los puntos centrales de su intervención y recibió una rápida contestación desde el Reino Unido, donde los funcionarios consultados reafirmaron la posición británica y defendieron el derecho a la autodeterminación de los habitantes del archipiélago.