La reacción de la prensa británica al anuncio de Milei sobre Malvinas

El anuncio realizado por el presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas generó una inmediata reacción en la prensa británica. Durante una cadena nacional emitida este jueves, el mandatario argentino sostuvo que "las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho", cuestionó la posibilidad de que los isleños tengan derecho a la autodeterminación y anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley destinado a frenar la explotación petrolera en el territorio.

Las declaraciones del Presidente tuvieron una rápida repercusión en distintos medios del Reino Unido. Entre ellos, Sky News se refirió a los cuestionamientos realizados por Milei y señaló que el mandatario argentino acusó al país europeo de no haber atendido el llamado de las Naciones Unidas para evitar la realización de "acciones unilaterales" sobre el territorio.

El anuncio argentino se produjo en un contexto en el que también aparecen en escena proyectos vinculados con la explotación de recursos en las islas y un debate internacional atravesado por la posición de Estados Unidos y las preocupaciones británicas en materia de defensa.

El proyecto contra la explotación petrolera

Durante su discurso, Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para frenar la explotación de petróleo en las Malvinas. Concretamente, el Presidente apuntó contra el proyecto Sea Lion, vinculado con las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales ingleses e israelíes, que operarán en el territorio.

La iniciativa anunciada por Milei busca incorporar una respuesta desde el plano legislativo frente a las actividades vinculadas con la explotación petrolera en las islas.

El mensaje presidencial incluyó además una definición explícita sobre la cuestión de la soberanía. Milei afirmó que "las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho" y consideró que los isleños no tienen derecho a la autodeterminación.

La respuesta de Sky News

Las repercusiones en el Reino Unido no tardaron en llegar. El medio Sky News se hizo eco del discurso de Milei y destacó las acusaciones del mandatario argentino contra el Reino Unido.

Según la publicación, el Presidente cuestionó que el país británico no hubiera atendido el llamado de las Naciones Unidas para que no avanzara con "acciones unilaterales" sobre el territorio. Sin embargo, la cobertura también incluyó una postura crítica frente al reclamo argentino. Un columnista del portal británico afirmó que la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas es una posición perteneciente al pasado.

"Que cualquier líder argentino afirme que las Malvinas le pertenecen es algo del pasado. Es una postura que se remonta a muchos años atrás", sostuvo el columnista.

Luego, agregó: "Cabe recordar que Argentina nunca ha tenido soberanía sobre las Malvinas; la reclamación británica es anterior a la creación de Argentina". De esta manera, la respuesta difundida por el medio británico dejó expuesta una posición contraria a los argumentos planteados por Milei durante su cadena nacional.

La advertencia publicada por The Independent

Más temprano, incluso antes de la conferencia del presidente argentino, el medio The Independent había publicado una columna de su editor político, David Maddox, centrada en la situación del Reino Unido frente a la política exterior de Estados Unidos. El artículo llevó por título "Trump's Falklands move shows Britain must be ready to defend itself", cuya traducción presentada es: "El movimiento de Trump sobre las Malvinas demuestra que el Reino Unido debe estar preparado para defenderse".

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En su análisis, Maddox sostuvo que la advertencia del presidente estadounidense sobre la posibilidad de revisar la postura de Washington respecto de la soberanía de las islas pone de manifiesto la difícil situación que enfrenta el primer ministro británico, Andy Burnham, en relación con el gasto militar nacional.

La columna planteó que el Reino Unido es percibido como "cada vez más débil", tanto por sus rivales como por sus aliados. Según el editor político de The Independent, las palabras de Trump parecen confirmar una preocupación creciente para Londres: que Washington "ya no será una manta de seguridad" para el Reino Unido.

La relación con Estados Unidos en el centro del análisis

El texto de David Maddox profundizó también sobre otros factores que, según su análisis, contribuyeron a la actual percepción sobre la posición internacional del Reino Unido. El periodista sostuvo que esa imagen de debilidad se habría agravado luego de que el gobierno británico se negara a colaborar con Estados Unidos en la guerra contra Irán más allá de la implementación de medidas defensivas.

Según Maddox, esa negativa generará resentimiento en la Casa Blanca, un efecto que, de acuerdo con su interpretación, podría mantenerse "incluso mucho después de que Trump deje la presidencia".

La columna vinculó así la cuestión de las Malvinas con un escenario más amplio de preocupaciones británicas sobre la defensa nacional, el gasto militar y el vínculo político y estratégico con Washington.