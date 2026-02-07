Gaza: murieron más de 72.000 palestinos en el último año y medio

Más de 72.000 palestinos murieron en la Franja de Gaza y cerca de 171 mil resultaron heridos desde octubre de 2023, como consecuencia del conflicto con las fuerzas de Israel, confirmaron hoy las autoridades sanitaras del enclave.

A través de un comunicado de prensa, señalaron que del 30 de enero al 6 de febrero de este año se añadieron 174 decesos más a la cifra oficial, tras la aprobación del comité gubernamental pertinente.

Desde el 10 de octubre, cuando entró en vigor el cese al fuego en Gaza, 576 palestinos han muerto y 1.543 han resultado heridos.

En otro comunicado, las autoridades de salud indicaron que los hospitales que quedan funcionando en la Franja de Gaza luchan por continuar proporcionando servicios, se han convertido en meras salas de espera para miles de pacientes, añadiendo que muchos de los heridos enfrentan un destino incierto.

Además, a través de Xinhua, los analgésicos básicos se han convertido en un raro lujo debido a su insuficiencia.Y agregó que hay escasez de 46 por ciento de los medicamentos esenciales, 66 por ciento de los suministros médicos y 84 por ciento de los materiales de laboratorio, así como del banco de sangre.

En tanto, áreas como los tratamientos contra el cáncer, hematología, cirugías, cuidados intensivos y cuidados de la salud primarios están entre las más afectadas, con una gran limitación en los suministros disponibles que no logran dar respuesta a la demanda.