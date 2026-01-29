Gobierno venezolano anuncia excarcelación de 23 presos políticos

El gobierno de Venezuela anunció la excarcelación de 23 personas vinculadas a la actividad política, en una nueva etapa del proceso de liberaciones iniciado por el Ejecutivo, según informó este jueves el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. El funcionario aseguró que se trata de una decisión soberana del Estado venezolano, ordenada por el presidente del país y ejecutada por las instancias competentes, en medio de un ambiente de fuertes tensiones nacionales e internacionales.

Cabello ratificó que la medida forma parte de un plan más amplio que abarca excarcelaciones desde diciembre del año pasado y que, hasta la fecha, suman en total 831 personas liberadas. Según el ministro, cada caso fue evaluado individualmente por las autoridades competentes y estas decisiones no responden a presiones externas ni a acciones de organizaciones no gubernamentales, sino que obedecen a criterios internos del Estado venezolano.

Desde el oficialismo se ha subrayado que estas liberaciones están orientadas a promover la convivencia democrática y la paz social, una iniciativa que, según Cabello, fue presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El ministro sostuvo que el llamado del Gobierno a quienes recuperan su libertad es que regresen a sus hogares y apuesten por la convivencia pacífica, enfatizando que "la violencia no es el camino".

El contexto de estas excarcelaciones se da en un ambiente político particular en Venezuela, marcado por la captura en Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, hechos que desencadenaron una serie de reacomodos políticos internos y negociaciones con actores internacionales. Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que, a pesar de las liberaciones oficiales, aún existen cientos de personas detenidas por motivos políticos en el país.

Grupos como Foro Penal han informado que, aunque se han producido múltiples liberaciones y excarcelaciones, la cifra de detenidos por razones políticas sigue siendo alta. La organización detalló que, tras recientes anuncios oficiales, solo un número menor de liberados ha sido verificado de manera independiente, y estiman que aún quedan alrededor de cerca de 800 personas detenidas en prisiones del país por motivos vinculados a su actividad política o crítica al gobierno.

Además, diversas ONG y comités por la libertad de los presos políticos han manifestado que los procesos judiciales que sostienen las detenciones de muchos de estos ciudadanos están viciados, por lo que demandan no solo la excarcelación sino la anulación de cargos y la restitución plena de derechos. Estos reclamos se producen en paralelo a las declaraciones oficiales de que no existen "presos políticos", como han señalado autoridades gubernamentales que sostienen que las excarcelaciones obedecen a revisiones de casos y no a concesiones políticas.

El anuncio de Cabello se conoce en un momento en el que la situación en Venezuela sigue siendo foco de atención internacional, con reclamos de transparencia y garantías de derecho por parte de organismos defensores de los derechos humanos, así como negociaciones diplomáticas con Estados Unidos y otros actores globales. Las liberaciones de presos han sido presentadas por el gobierno como un paso hacia la estabilidad y la paz, aunque los mecanismos de verificación independiente y el número total de excarcelaciones aún generan debate entre organizaciones civiles y analistas políticos.