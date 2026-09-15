Gran Bretaña ahora ofrece respaldo a las empresas que operan en Malvinas

Gran Bretaña dio un nuevo paso en la escalada de tensión con la Argentina por la cuestión Malvinas al publicar una guía destinada a respaldar a las empresas que desarrollan actividades económicas en el archipiélago. Se trata de la primera medida oficial del Reino Unido después de que el presidente Javier Milei anunciara un endurecimiento de las sanciones dirigidas contra firmas vinculadas con la extracción de petróleo y la actividad pesquera en las islas.

La publicación lleva por título "Doing business with the Falkland Islands" ("Haciendo negocios con las Islas Malvinas") y constituye la primera respuesta oficial británica después de la ofensiva anunciada por el mandatario argentino contra empresas y proveedores relacionados con las actividades económicas desarrolladas en el archipiélago.

Milei había firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en ese sentido y había anticipado además que enviaría al Congreso proyectos de ley destinados a reforzar las restricciones. Sin embargo, hasta este martes esas iniciativas todavía no habían llegado al Parlamento.

La guía británica busca establecer una posición clara frente a las compañías que mantienen vínculos comerciales con las islas y transmitirles el respaldo del Gobierno del Reino Unido para continuar con sus actividades.

Respaldo a la actividad económica

El documento sostiene que "el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y celebra el interés y la participación continuos del sector privado". La orientación está dirigida a empresas que desarrollen actividades comerciales, suministren bienes o servicios al archipiélago o participen de cualquier manera en el desarrollo de su economía. El alcance también comprende a quienes intervengan en la explotación de los recursos naturales de las islas.

En ese punto, el Gobierno británico afirma expresamente que respalda el derecho de los habitantes del archipiélago a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluyendo los hidrocarburos.

"El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación", sostiene el texto oficial.

La definición coloca a la actividad económica y a la explotación de recursos naturales dentro del argumento británico vinculado con la autodeterminación de los habitantes de las islas.

La cuestión de la soberanía vuelve al centro

La publicación también ratifica la posición histórica de Londres sobre la soberanía de las Islas Malvinas y las áreas marítimas circundantes. El documento señala: "Las Islas Malvinas son un Territorio Británico de Ultramar" y afirma que el Gobierno del Reino Unido "no tiene ninguna duda" sobre su soberanía sobre el archipiélago y las áreas marítimas que lo rodean.

En la misma línea, Londres sostiene que no discutirá la cuestión de la soberanía "a menos que y hasta que los isleños así lo deseen". El documento también incorpora una referencia histórica sobre la administración británica de las islas y afirma que "han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, salvo una breve interrupción en 1982".

Asimismo, sostiene que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Malvinas y que la legislación argentina no se aplica dentro del territorio insular.

De esta manera, la guía no se limita a brindar respaldo económico a las empresas, sino que aprovecha la publicación para reiterar la posición británica sobre uno de los principales puntos de conflicto con la Argentina.

Advertencias sobre las sanciones argentinas

El Gobierno británico también contempla en su guía la posibilidad de que las empresas que operan en las islas reciban notificaciones judiciales de la Argentina.

Sin embargo, Londres resta alcance a esas eventuales acciones al sostener que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su legislación interna dentro del archipiélago. La misma postura se extiende, según el documento, a las empresas y particulares que desarrollen actividades comerciales en las islas o mantengan actividades vinculadas con ellas.

En relación con las sanciones impulsadas por gobiernos anteriores y ahora reactivadas por Milei, el texto británico sostiene que esas medidas "no han impedido que los habitantes de las Islas desarrollen una economía exitosa", pese a que llevan años vigentes.

Así, la respuesta de Londres busca relativizar el impacto que las restricciones argentinas podrían tener sobre la economía del archipiélago y sobre las compañías que participan de sus actividades productivas.

Asistencia británica para las empresas

El Reino Unido también ofrece mecanismos de acompañamiento para las compañías que puedan verse afectadas por las medidas argentinas. La guía contempla asesoramiento para las empresas que reciban amenazas legales desde la Argentina, aunque aclara que ese acompañamiento no constituye asesoramiento jurídico formal.

Además, Londres pone a disposición a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) para intervenir directamente ante terceros países en aquellos casos en los que una compañía vinculada con las islas sea presionada debido a sus negocios en el archipiélago.

De esta manera, la respuesta británica no se limita a una declaración política sobre la soberanía, sino que incorpora herramientas destinadas a respaldar a las empresas frente a posibles consecuencias derivadas de las decisiones adoptadas por la Argentina.

El endurecimiento impulsado por Milei

La ofensiva argentina contempla distintas medidas para dificultar la actividad de las empresas relacionadas con las Islas Malvinas. Entre ellas aparecen trabas administrativas para operar en el territorio continental, incluyendo el veto a futuros contratos en Vaca Muerta.

El conflicto también avanzó en el ámbito judicial. Este martes, el fiscal Carlos Stornelli imputó a varios directivos de las empresas que fueron sancionadas por el Gobierno argentino.

El escenario suma así distintos niveles de confrontación: las decisiones administrativas y legislativas impulsadas por la Argentina, las acciones judiciales contra directivos de empresas sancionadas y ahora la respuesta oficial del Reino Unido destinada a respaldar a las compañías que mantienen actividades comerciales con las islas.