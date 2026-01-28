Guerra entre Rusia y Ucrania: la cifra de muertos se encamina a 2 millones y superaría a la Segunda Guerra Mundial

La guerra entre Rusia y Ucrania atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el inicio del conflicto. Según un informe publicado este martes por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el número total de bajas militares, que incluye muertos, heridos y desaparecidos de ambos bandos, podría alcanzar los dos millones hacia el próximo otoño, una cifra que convertiría a este enfrentamiento en el más letal para grandes potencias desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con el estudio, casi 1,2 millones de soldados rusos y alrededor de 600.000 militares ucranianos habrían muerto, resultado heridos o figuran como desaparecidos desde el comienzo de la invasión rusa. En total, las bajas confirmadas o estimadas ascienden ya a cerca de 1,8 millones, y las proyecciones indican que el umbral de los dos millones podría alcanzarse en el transcurso de este año si no se produce un giro significativo en el conflicto.

El CSIS subrayó que ninguna gran potencia ha registrado cifras comparables de bajas militares en conflictos recientes, lo que, a juicio de los analistas, pone en evidencia el profundo desgaste humano, militar y político que enfrenta Rusia. "Están pagando un precio extraordinario por ganancias mínimas", señaló el centro de estudios al evaluar la estrategia del Kremlin y los resultados obtenidos en el campo de batalla.

Este diagnóstico se conoce en un contexto de contactos diplomáticos recientes, luego de que representantes de Rusia y Ucrania mantuvieran reuniones el viernes y el sábado en Abu Dabi, con mediación de Estados Unidos, para explorar posibles caminos hacia un acuerdo que permita poner fin a la guerra. Ambas partes manifestaron su intención de continuar con este formato de negociaciones trilaterales en los próximos días, aunque los ataques militares no se han detenido.

El informe del CSIS también destaca la lentitud de los avances rusos en el terreno. Como ejemplo, menciona la ofensiva en Pokrovsk, en la región de Donetsk, donde las fuerzas rusas habrían conquistado territorio a una velocidad promedio de apenas 70 metros por día. Desde enero de 2024, Rusia habría logrado controlar menos del 1,5 % del territorio ucraniano, un dato que refuerza la idea de un alto costo humano frente a avances limitados.

A este escenario se suma el deterioro sostenido de la economía rusa. El estudio advierte sobre una caída de la producción industrial y niveles de inflación persistentemente elevados. En ese marco, el CSIS concluye que "Rusia se está convirtiendo en una potencia económica de segunda o tercera categoría", afectada por el esfuerzo bélico prolongado y las sanciones internacionales.

El impacto de la guerra no se limita al ámbito militar. La población civil continúa siendo una de las principales víctimas del conflicto. Según observadores de Naciones Unidas, en 2025 se registró en Ucrania el segundo año con más muertes de civiles, solo superado por 2022. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó que más de 2.500 civiles murieron y alrededor de 12.000 resultaron heridos el año pasado. Desde 2022, la ONU ha verificado cerca de 15.000 muertes de civiles, aunque advierte que el número real podría ser "considerablemente mayor".

Este martes, la violencia volvió a escalar. Rusia bombardeó instalaciones energéticas y un tren con unos 200 pasajeros en la región de Járkov, ataques que dejaron al menos 11 muertos y decenas de heridos, según las autoridades ucranianas. El presidente Volodímir Zelenski condenó el ataque y afirmó que "no existe ni puede existir ninguna justificación militar para matar a civiles en un vagón de tren".

Zelenski sostuvo además que estos bombardeos socavan los esfuerzos diplomáticos en curso y pidió a los aliados occidentales que incrementen la presión sobre Moscú. "Cada ataque ruso de este tipo erosiona la diplomacia que aún está en marcha", advirtió.

La ofensiva rusa también alcanzó la región de Odesa, donde unos 50 drones provocaron la muerte de tres personas y dejaron cerca de 30 heridos, además de daños en viviendas, una iglesia, un jardín de infantes, un liceo y un gimnasio. En otras regiones como Donetsk, Zaporiyia y Jersón, nuevos bombardeos causaron más víctimas fatales, mientras que la empresa estatal Naftogaz denunció que una de sus plantas fue atacada por quinta vez en el mes.

Mientras continúan las conversaciones diplomáticas, el conflicto sigue dejando cifras devastadoras y plantea un escenario cada vez más complejo, tanto en el plano militar como humanitario.