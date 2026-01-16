Hablaron las hijas de otro argentino detenido en Venezuela: "Está preso por hacer un favor"

En medio del creciente reclamo por la situación de los ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela, las hijas del empresario gastronómico Roberto Baldo expusieron con dolor y preocupación cómo atraviesan la incertidumbre por la detención de sus padres en ese país caribeño. En diálogo con TN Central, Camila y Paulina describieron un año "difícil, de miedo e incertidumbre", y reclamaron que el Estado venezolano garantice el regreso seguro de ambos a la Argentina o que al menos puedan vivir fuera de ese país con todas las garantías necesarias.

Las jóvenes se encuentran en Caracas, donde explicaron que la falta de información oficial les ha generado angustia constante. "No tenemos mucha información, queda esperar y ver cuándo van a ser liberados", expresaron en la entrevista, en la que detallaron que jamás imaginaron atravesar una situación así. "Fue un año duro, con mucha incertidumbre, miedo y nervios. Queremos verlos afuera", completaron.

Según relataron, sus padres fueron detenidos el 29 de noviembre de 2024 por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y permanecieron desaparecidos durante cinco días hasta que pudieron contactarse con ellos. "El 3 de diciembre se comunicaron con nosotras y nos indicaron que los habían imputado por terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y por incitación al odio", detallaron, remarcando que se trata de cargos que consideran infundados.

Las hijas Baldo sostienen que la detención fue producto de un hecho fortuito y ajeno a cualquier actividad política o delictiva. Según su relato, a sus padres les pidieron hacer un favor personal: entregar un sobre sin saber ni el contenido ni el destinatario, y tras ese acto, fueron arrestados sin explicación clara ni acceso a un debido proceso. "Ellos no tenían ni idea de lo que contenía ese sobre ni a quién iba dirigido", afirmaron, explicando que aún desconocen quién era el destinatario de la correspondencia.

La familia ha podido mantener contacto intermitente con Roberto y Montserrat, aunque el tiempo y la incertidumbre han afectado su salud. "Mis padres son civiles que se han dedicado a trabajar y a criar a su familia, nunca tuvieron asociación a un partido político", subrayaron las hijas, enfatizando que no solicitan privilegios, sino una liberación inmediata con garantías que les permitan salir del país sin riesgo para su integridad física y legal.

El caso de Baldo y su esposa, Montserrat Espinosa de Baldo, se suma a otros casos de argentinos retenidos en Venezuela bajo denuncias de detenciones arbitrarias. La defensora de derechos humanos venezolana Elisa Trotta publicó recientemente en su cuenta de la red social X la imagen de la pareja y denunció que ambos "están secuestrados (...) como es el caso de más de mil inocentes", en referencia al número de presos políticos que organizaciones de derechos humanos estiman que existen en ese país.

La senadora argentina Patricia Bullrich se sumó al reclamo desde su propia cuenta de X, denunciando la existencia de "subregistro de detenidos políticos" y acusando al régimen venezolano de ocultar información, detener a personas sin debido proceso y violar derechos humanos sistemáticamente. "Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos", escribió la exministra de Seguridad, en referencia a otros compatriotas también retenidos en Venezuela.

Familiares y activistas argentinos insisten en que la presión diplomática y la visibilidad internacional son claves para lograr avances en estos casos, mientras el drama de las familias de los detenidos continúa sin resolverse a la espera de noticias oficiales claras desde Caracas.