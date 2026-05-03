León XIV defendió la libertad de prensa y rindió homenaje a los periodistas asesinados

Durante la celebración del Regina Caeli este domingo, el Papa León XIV alzó su voz para denunciar una realidad alarmante que afecta a la sociedad global: las constantes violaciones al derecho fundamental a la libertad de prensa. En un discurso cargado de solemnidad y compromiso social, el obispo de Roma señaló que este pilar de la democracia es vulnerado con frecuencia en la actualidad, manifestándose tanto de manera evidente como a través de mecanismos encubiertos o silenciosos que buscan acallar la verdad en diversas partes del mundo.

La intervención del Santo Padre no fue casual, ya que coincidió con la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa, una iniciativa patrocinada por la UNESCO para concienciar sobre la importancia de la labor informativa. En este contexto, León XIV expresó su profunda preocupación por las agresiones que sufre la profesión a nivel global, lamentando que la seguridad de quienes tienen la misión de informar se vea comprometida de forma sistemática.

Homenaje a los mártires de la verdad

Uno de los momentos más emotivos del mensaje papal fue el reconocimiento a la memoria de los numerosos reporteros y trabajadores de medios que han perdido la vida a causa de la violencia. El Pontífice honró especialmente a aquellos periodistas asesinados en el ejercicio de su labor en contextos de guerra. Para el Papa, el sacrificio de estos profesionales no es en vano, pues su testimonio constituye un llamado ineludible a la verdad y a la justicia en un mundo convulsionado por los conflictos.

La preocupación del Vaticano por la integridad física y moral de los comunicadores se basa en los siguientes puntos críticos detallados por el Pontífice:

La vulneración del derecho a informar de forma evidente mediante ataques directos.

El silenciamiento encubierto de la labor periodística en diversas regiones.

El riesgo extremo que corren los reporteros en zonas de conflicto bélico.

La necesidad de proteger la seguridad de los trabajadores de medios ante agresiones constantes.

Espiritualidad y compromiso social

Más allá de la denuncia política y social, el papa León XIV aprovechó el inicio del mes de mayo para exhortar a los fieles a una renovación espiritual. El Pontífice animó a la comunidad cristiana a retomar la práctica de rezar el Rosario, vinculando esta devoción mariana con grandes causas colectivas e individuales. En este sentido, encomendó la compleja situación internacional a la Virgen María, recordando el ejemplo de los discípulos que aguardaban con fe la venida del Espíritu Santo.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, las intenciones principales solicitadas por el Papa para esta cadena de oración son las siguientes:

El bienestar y las intenciones personales de cada fiel.

El fortalecimiento de la comunión dentro de la Iglesia.

La consecución de la paz en el mundo.

Reconocimientos y saludos

El encuentro en la Plaza de San Pedro también fue el escenario para destacar la labor de organizaciones civiles. León XIV reconoció formalmente el trabajo de la Asociación "Meter", la cual celebra tres décadas de servicio ininterrumpido en la defensa de los menores de edad. El Papa agradeció explícitamente su compromiso en las tareas de prevención y en el acompañamiento a las víctimas de abusos, reafirmando que la protección de los más vulnerables debe ser una prioridad absoluta en la sociedad contemporánea.

Finalmente, el obispo de Roma dedicó palabras de afecto a los peregrinos internacionales presentes, haciendo una mención especial a la comunidad peruana residente en la ciudad. En particular, saludó a los integrantes de la Asociación Virgen de Chapi de Arequipa, quienes participaron del acto litúrgico. Antes de retirarse, y tras saludar a los distintos grupos internacionales, León XIV concluyó su intervención con su habitual pedido de humildad, solicitando a todos los presentes que continúen rezando por su ministerio.