Hantavirus: evacúan en Tenerife a pasajeros del MV Hondius y ordenan cuarentena en Países Bajos

Las autoridades españolas desplegaron un operativo sanitario especial para evacuar a los pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius, embarcación de bandera neerlandesa donde se registraron varios casos de hantavirus, entre ellos tres muertes asociadas al brote.

El barco, que había partido desde Ushuaia el 1 de abril, arribará al puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, durante las primeras horas del domingo, procedente de Cabo Verde. Allí comenzará un procedimiento de evacuación cuidadosamente coordinado por las autoridades sanitarias y migratorias españolas, bajo estrictas medidas de control epidemiológico.

En total, el operativo alcanzará a 147 pasajeros, además de los integrantes de la tripulación. Según se informó, el traslado desde el crucero hacia tierra firme se realizará mediante lanchas y en grupos organizados según la nacionalidad de los pasajeros. El esquema diseñado apunta a minimizar contactos y garantizar un circuito sanitario controlado.

Uno de los aspectos más excepcionales del dispositivo es que los pasajeros ni siquiera pasarán por el sector de migraciones, una señal de la prioridad absoluta otorgada a las medidas de bioseguridad frente al avance del brote detectado a bordo.

Argentinos rumbo a Países Bajos para cumplir cuarentena obligatoria

Los pasajeros argentinos serán trasladados junto con ciudadanos neerlandeses e islandeses hacia Países Bajos, país donde deberán cumplir una cuarentena obligatoria dispuesta como parte de las acciones preventivas frente a la propagación del virus.

La decisión se produce en medio de una creciente preocupación internacional por los contagios detectados en el crucero y por las características de la cepa involucrada en el brote. El aislamiento obligatorio en territorio neerlandés busca garantizar el seguimiento sanitario de las personas potencialmente expuestas y reforzar la vigilancia epidemiológica posterior al desembarco.

El procedimiento previsto para la evacuación y el traslado evidencia el nivel de coordinación internacional requerido ante un episodio sanitario de esta magnitud, que involucra a pasajeros de distintas nacionalidades y a varios países con responsabilidades compartidas en materia de control y seguimiento epidemiológico.

La intervención del gobierno argentino

En paralelo al operativo desplegado en España y a las medidas sanitarias adoptadas por Países Bajos, el gobierno argentino confirmó que pondrá a disposición insumos de diagnóstico y asistencia técnica para colaborar con los países involucrados en la emergencia sanitaria.

La confirmación fue realizada por el Ministerio de Salud, que indicó que la medida busca fortalecer la investigación epidemiológica internacional vinculada al brote de hantavirus detectado en el MV Hondius y, al mismo tiempo, reforzar la capacidad de detección temprana de nuevos casos relacionados con la embarcación.

La cartera sanitaria argentina enviará materiales específicos para el diagnóstico del virus y protocolos técnicos destinados a apoyar las tareas de vigilancia y tratamiento.

Entre los elementos que serán aportados se encuentran:

Pruebas para detectar el ARN del virus Andes

Placas ELISA

Protocolos de diagnóstico

Protocolos de tratamiento

El Ministerio de Salud precisó además que la cepa identificada en los casos registrados en el crucero corresponde al virus Andes, una variante originaria de la Patagonia de Argentina y Chile.

La preocupación por la cepa Andes

El dato más sensible de la investigación sanitaria gira en torno a la identificación del virus Andes como la cepa presente en los casos detectados en el crucero. Esta variante es conocida por una característica particularmente relevante desde el punto de vista epidemiológico: su capacidad de transmisión entre humanos.

La referencia a esta capacidad de contagio explica la magnitud de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias internacionales y el despliegue preventivo puesto en marcha tanto en España como en Países Bajos.

El envío de herramientas diagnósticas desde Argentina también se inscribe en ese contexto. La detección del ARN viral, junto con el uso de placas ELISA y protocolos especializados, busca acelerar la identificación de posibles nuevos contagios y establecer mecanismos de respuesta coordinados entre los distintos sistemas sanitarios involucrados.

Un episodio bajo vigilancia internacional

El caso del MV Hondius se transformó en un episodio de vigilancia epidemiológica internacional que involucra rutas marítimas, controles sanitarios y cooperación técnica entre países.

Desde la salida del crucero desde Ushuaia hasta su llegada a Tenerife procedente de Cabo Verde, el brote generó la activación de protocolos extraordinarios destinados a contener riesgos sanitarios y garantizar el monitoreo de pasajeros y tripulantes.

La evacuación segmentada, el traslado inmediato hacia Países Bajos, la cuarentena obligatoria y la asistencia técnica ofrecida por Argentina forman parte de una estrategia integral orientada a controlar la situación y evitar la aparición de nuevos casos vinculados al crucero.

Mientras las autoridades continúan con la investigación epidemiológica, el operativo previsto para el desembarco en Tenerife aparece como uno de los momentos más delicados de una crisis sanitaria que ya dejó tres víctimas fatales y mantiene bajo observación internacional a todos los pasajeros y tripulantes del MV Hondius.