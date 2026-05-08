Trump anuncia un alto el fuego entre Rusia y Ucrania con intercambio masivo de prisioneros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un alto el fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania, previsto para los días 9, 10 y 11 de mayo.

El mandatario realizó la comunicación a través de la red social Truth Social, donde detalló que el acuerdo contempla dos ejes centrales:

Suspensión total de actividades militares durante el período establecido

durante el período establecido Intercambio de 1000 prisioneros por cada país

Trump afirmó que la iniciativa fue impulsada directamente por él:

"La solicitud de alto el fuego la hice directamente yo", escribió, añadiendo que agradecía "enormemente su aceptación" por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, y del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El presidente estadounidense también expresó su expectativa sobre el impacto del acuerdo:

"Espero que sea el principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada", sostuvo.

Asimismo, remarcó que las negociaciones para poner fin al conflicto continúan activamente:

"Mientras tanto continúan las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca de lograrlo".

Intercambio de prisioneros: una medida humanitaria central

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es el intercambio de prisioneros en formato 1000 por 1000, considerado por todas las partes como un eje humanitario clave dentro del conflicto.

El esquema implica:

1000 prisioneros rusos liberados

1000 prisioneros ucranianos liberados

Coordinación bajo el marco de negociación impulsado por Estados Unidos

Este aspecto ha sido destacado tanto por Kiev como por Moscú como un avance concreto dentro de un escenario aún marcado por la guerra.

El contexto del Día de la Victoria y el simbolismo histórico

El alto el fuego propuesto coincide con una fecha de fuerte carga simbólica en la región: el Día de la Victoria, celebrado en Rusia durante el período mencionado.

Trump subrayó este contexto histórico al recordar que la fecha también tiene relevancia para Ucrania:

"Para la fecha propuesta de alto el fuego, en Rusia se celebra el Día de la Victoria, al igual que en Ucrania, que también desempeñó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial".

En paralelo, Rusia había anunciado previamente un alto el fuego unilateral del 8 al 9 de mayo, también vinculado a esta conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La posición de Ucrania: Zelenski y el enfoque humanitario

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó en la red social X que su gobierno recibió el acuerdo en el marco del proceso de negociación mediado por Estados Unidos.

Zelenski detalló dos elementos principales:

Acuerdo para el intercambio de prisioneros bajo el formato "1.000 por 1.000"

Necesidad de establecer un alto el fuego los días 9, 10 y 11 de mayo

El mandatario ucraniano remarcó la importancia del aspecto humanitario:

"Ucrania está trabajando de manera constante para traer a su gente de vuelta del cautiverio ruso. He instruido a nuestro equipo para que prepare de inmediato todo lo necesario para el intercambio".

También subrayó el valor político de la medida:

"Un argumento adicional para Ucrania en la determinación de nuestra posición ha sido siempre la resolución de una de las cuestiones humanitarias clave de esta guerra: a saber, la liberación de los prisioneros de guerra. La Plaza Roja nos importa menos que las vidas de los prisioneros ucranianos que pueden ser traídos a casa".

Finalmente, Zelenski agradeció el rol de Washington:

Expresó su gratitud a Trump y a su equipo por su "implicación diplomática productiva", y señaló la expectativa de que Estados Unidos garantice el cumplimiento ruso de los acuerdos.

Rusia y la aceptación de la iniciativa

Desde Moscú, la postura oficial fue comunicada por el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, quien confirmó la aceptación del acuerdo.

Según informó el portal RT, Ushakov declaró:

"Por encargo del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, confirmo que la parte rusa acepta la iniciativa que acaba de proponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativa a un alto el fuego para el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania".

Además, confirmó los puntos centrales de la propuesta:

Aceptación del alto el fuego del 9 al 11 de mayo

Implementación del intercambio de prisioneros en formato "1.000 por 1.000"

Ushakov destacó también el carácter simbólico de la fecha elegida, al vincular la tregua con el 81º aniversario de la victoria sobre el nazismo.

Antecedentes recientes de treguas y tensiones

El anuncio de Trump se produce en un contexto de iniciativas cruzadas y desacuerdos previos entre ambas partes.

Rusia había anunciado un alto el fuego unilateral del 8 al 9 de mayo por el Día de la Victoria

por el Día de la Victoria Ucrania había propuesto previamente una tregua para los días 5 y 6 de mayo, aunque, según Kiev, esta iniciativa no fue respetada por Moscú

En este escenario, el nuevo alto el fuego de tres días se presenta como el intento más amplio de coordinación reciente entre las partes, con mediación directa de Estados Unidos.

Un conflicto en búsqueda de una salida

El propio Trump enmarcó el anuncio dentro de una perspectiva más amplia de negociación internacional, afirmando que las conversaciones en curso buscan poner fin a lo que describió como:

"El mayor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial".

El acuerdo, que combina tregua temporal, intercambio de prisioneros y mediación internacional, aparece así como un paso significativo dentro de un proceso aún abierto, donde las posiciones de Rusia y Ucrania siguen condicionadas por la dinámica militar y política del conflicto.