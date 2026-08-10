Impactante terremoto de 7.4 en Colombia: hay daños en Bogotá, Medellín y Cali

Colombia fue sacudida este lunes por un fuerte terremoto que alcanzó una magnitud de 7,4, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), mientras que el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) informó una magnitud de 7,5. La diferencia en los registros quedó expuesta en los primeros reportes difundidos después del movimiento telúrico, que rápidamente generó preocupación en distintas regiones del país.

El SGC había informado inicialmente que el terremoto había tenido una magnitud de 6,7, pero posteriormente, en otro boletín, señaló que el evento había alcanzado una magnitud de 7,4. Por su parte, el GFZ también comunicó el fenómeno y ubicó inicialmente el epicentro a una profundidad de 93,7 kilómetros, en las coordenadas de 4,86 grados de latitud norte y 76,19 grados de longitud oeste.

El movimiento se registró a las 07:34 hora local, 12:34 GMT, y tuvo como epicentro, según el primer boletín del Servicio Geológico Colombiano, la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, ubicado sobre la costa del Pacífico colombiano.

La profundidad también presentó diferencias entre los reportes iniciales. Mientras el GFZ situó el epicentro a 93,7 kilómetros, el SGC indicó una profundidad de 82 kilómetros.

🇨🇴 ATENCIÓN: Fuerte sismo de magnitud preliminar 6,7 en Colombia. pic.twitter.com/RASSxEHnuG https://t.co/RASSxEHnuG — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 10, 2026

El temblor se sintió en numerosas ciudades

La magnitud del movimiento hizo que el sismo pudiera sentirse en una extensa zona del territorio colombiano. El temblor fue percibido en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín, además de otras ciudades del centro y el oeste del país.

La dimensión geográfica del fenómeno quedó reflejada en los reportes de daños que comenzaron a conocerse después del terremoto. En distintas localidades se registraron afectaciones materiales, principalmente en edificios y estructuras. En Cali y Manizales, por ejemplo, se desprendieron partes de las fachadas de numerosos edificios. En Manizales, además, una de las torres de la catedral sufrió daños como consecuencia del fuerte movimiento.

En Cali, el alcalde Alejandro Eder describió la situación en declaraciones a la emisora Blu Radio. Según señaló, había muchos edificios agrietados, aunque hasta el momento de sus declaraciones no se contaba con información sobre víctimas.

El dato sobre la ausencia de víctimas se mantenía mientras las autoridades evaluaban el alcance de las consecuencias provocadas por el terremoto y se conocían nuevos reportes de daños en diferentes puntos del país.

Daños en la Catedral de Manizales tras terremoto en Colombia. https://t.co/h0cNcwBhhB — 💎Azul YBlanco🥉🇸🇻 (@ESPACIO2024) August 10, 2026

Pereira, entre las ciudades más afectadas

Uno de los escenarios con mayores daños materiales reportados fue Pereira, capital del departamento de Risaralda. Allí, numerosas edificaciones sufrieron importantes afectaciones en sus estructuras. Entre los lugares afectados se encontraba el aeropuerto, que también registró daños como consecuencia del terremoto. Además, algunas edificaciones llegaron a derrumbarse parcialmente, de acuerdo con los reportes incluidos en la información inicial sobre el fenómeno.

La situación en Pereira se sumó así a los daños registrados en Cali y Manizales y configuró uno de los primeros balances sobre el impacto material del terremoto en el centro y oeste de Colombia.

Los reportes sobre estructuras dañadas, fachadas desprendidas, edificios agrietados y derrumbes parciales comenzaron a delinear la dimensión del movimiento, mientras las autoridades avanzaban en la evaluación de las consecuencias.

Bogotá: grietas, pero sin daños estructurales reportados

El terremoto también fue sentido en Bogotá, aunque el reporte inicial de las autoridades de la capital colombiana marcó una diferencia respecto de otras ciudades.

El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que, hasta ese momento, no había reporte de afectaciones ni daños estructurales. El funcionario indicó únicamente la existencia de algunas grietas en edificios.

El informe de Galán permitió establecer, dentro de los primeros datos conocidos tras el sismo, que la capital había percibido con claridad el movimiento, aunque sin que se hubieran informado daños estructurales en la ciudad.

De este modo, mientras en algunas ciudades se observaban consecuencias visibles sobre edificios y otras estructuras, en Bogotá el reporte inicial se limitaba a grietas.