Impactante: el video del accidente de ala delta en Río de Janeiro que dejó dos muertos

El accidente de ala delta ocurrido en una playa de Río de Janeiro, Brasil, en el que murieron un turista argentino y su instructor, quedó registrado por cámaras de seguridad y dispositivos instalados en la propia aeronave. Las imágenes permiten observar la secuencia del impacto que terminó con la vida de Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45.

El hecho se produjo luego de que ambos despegaran desde la Rampa da Pedra Bonita, uno de los puntos desde los que se realizan vuelos de ala delta en la región. Según los testimonios recogidos, durante la aproximación a la zona de aterrizaje, el piloto habría realizado una curva a baja altura y fuera del patrón habitual de vuelo.

La maniobra derivó en un impacto fatal contra una pared de piedra, en una secuencia que quedó registrada por distintos dispositivos. El episodio es investigado por las autoridades brasileñas, que buscan establecer las circunstancias precisas en las que se produjo el accidente.

Las imágenes difundidas muestran el momento en que el ala delta se aproxima a la playa y termina impactando contra distintos sectores de la zona de aterrizaje. La secuencia se convirtió en uno de los elementos centrales para reconstruir lo ocurrido durante los últimos instantes del vuelo.

🚨"TRAGEDIA EN BRASIL" Difundieron el VIDEO completo del momento en que un turista argentino y un instructor MURIERON tras un accidente en ALA DELTA. https://t.co/JlAdmmtbVc — Noticias Argy 🚨🇦🇷 (@noticias_argy) November 4, 2026

El momento del impacto contra la arena y la rampa de cemento

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector y otras dos acopladas a la propia ala delta captaron el desarrollo del accidente. En las grabaciones se observa cómo una de las alas golpea la arena, mientras la otra impacta contra el paredón del paseo costero.

Después de esos impactos, ambos ocupantes cayeron sobre una rampa de cemento, en una secuencia que terminó con consecuencias fatales. El registro audiovisual también incluye los audios captados durante el vuelo. Según la información difundida, en esas grabaciones no se percibió ningún indicio de que el instructor o el pasajero hubieran advertido la presencia de un peligro o detectado algún inconveniente antes del accidente.

La ausencia de señales previas en los audios constituye otro de los elementos que forman parte de la reconstrucción del hecho, aunque las causas definitivas todavía deben ser determinadas mediante la investigación.

El impacto contra la infraestructura de la zona de aterrizaje aparece como un factor relevante en los testimonios de otros pilotos que se encontraban presentes y que aportaron sus apreciaciones sobre la secuencia.

Ambos fueron trasladados en estado grave al hospital

Tras el accidente, tanto el instructor como el pasajero fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal Miguel Couto, ubicado en la zona de Gávea, en Río de Janeiro.

De acuerdo con la información suministrada, ambos ingresaron en estado grave y con paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos del personal médico, los dos murieron poco después de ser trasladados al centro de salud. Las víctimas fueron identificadas como Adrián Guillermo Arismendi, el turista argentino de 26 años que se encontraba de vacaciones en Brasil, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 años, quien estaba a cargo del vuelo.

El fallecimiento de ambos ocupantes convirtió el accidente en una tragedia que motivó la intervención de las autoridades policiales y la suspensión de las actividades de vuelo libre en la región.

La Policía Civil investiga un posible error de maniobra

La Policía Civil de Río de Janeiro inició una investigación para determinar las causas del accidente. En el marco de las actuaciones, la comisaria Daniela Terra, titular de la 14ª DP (Leblon), solicitó información a la Agencia Nacional de Aviación Civil sobre los protocolos correspondientes a los vuelos dobles.

El objetivo de las actuaciones es esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló el vuelo y establecer qué factores pudieron haber intervenido en el desenlace. En paralelo, las condiciones meteorológicas y la maniobra realizada durante la aproximación al aterrizaje fueron mencionadas por referentes de la actividad.

Bruno Menescal, presidente del Clube São Conrado de Vuelo Libre, sostuvo que las condiciones del viento eran favorables en el momento del accidente.

A partir de los relatos de otros pilotos que presenciaron el hecho, Menescal atribuyó la tragedia a un posible error del instructor. En ese sentido, señaló: "Fue impericia del piloto. Una curva a baja altura, un error de cálculo. Si hubiera impactado solo en la arena, probablemente no habría tenido este desenlace, pero golpeó la rampa de acceso".

La declaración apunta a una posible falla en la maniobra de aproximación, aunque las causas definitivas deberán establecerse a partir de la investigación que lleva adelante la Policía Civil.

Adrián Arismendi estaba de vacaciones

La tragedia tuvo como víctima a un joven argentino oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, que se encontraba en Río de Janeiro durante un viaje de vacaciones junto a su grupo de diez amigos.

Adrián Guillermo Arismendi tenía 26 años y realizaba su primer vuelo en esta modalidad. La experiencia de ala delta formaba parte de su estadía en la ciudad brasileña, donde había viajado con sus amigos para disfrutar de sus vacaciones. El vuelo, que había comenzado con el despegue desde la Rampa da Pedra Bonita, terminó con el accidente durante la aproximación al sector de aterrizaje.

La muerte del joven argentino y de su instructor quedó registrada por las cámaras, cuyas imágenes muestran la secuencia del impacto y se incorporan al conjunto de elementos que permiten reconstruir el hecho.

Mientras la Policía Civil de Río de Janeiro continúa con la investigación, las actividades de vuelo libre en São Conrado permanecen suspendidas por tiempo indeterminado. La principal hipótesis mencionada por los testimonios apunta a un posible error de maniobra a baja altura, aunque las autoridades deberán determinar las causas del accidente y las circunstancias que llevaron a su fatal desenlace.