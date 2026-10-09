Impresionante temporal en Ecuador dejó 552 metros cúbicos de granizo

Ecuador vivió un episodio meteorológico inusual en plena temporada de El Niño, cuando una intensa tormenta de granizo cubrió de blanco distintos sectores de Quito y dejó imágenes que, a primera vista, podían confundirse con una nevada. La magnitud de las precipitaciones y la acumulación de hielo sobre calles y avenidas obligaron a las autoridades de la capital ecuatoriana a poner en marcha un operativo para retirar los restos del temporal y avanzar hacia la normalización de la ciudad.

El fenómeno se registró el miércoles 7 de octubre, cerca de las 15, hora local, y afectó especialmente al norte de Quito, incluido el tradicional barrio de La Mariscal. En diferentes puntos, la granizada fue tan intensa que el hielo se acumuló sobre el pavimento hasta formar una capa blanca de varios centímetros, una escena poco habitual que quedó registrada en fotografías y videos.

La apariencia de las calles generó una comparación inmediata con los paisajes cubiertos de nieve. Sin embargo, el material que se extendió sobre la ciudad no era nieve, sino granizo acumulado tras las fuertes precipitaciones. La cantidad de hielo depositado en el suelo hizo que algunas calles parecieran haber atravesado una nevada, con superficies completamente blancas y sectores que requirieron tareas específicas de limpieza.

Los registros del temporal mostraron cómo la granizada se extendía por distintos sectores de la capital. La acumulación llegó a ser considerable: según estimaciones de medios locales, en algunos puntos se habrían formado capas de hasta 80 centímetros de material, una dimensión que da cuenta de la intensidad del episodio y de las dificultades que implicó retirar el granizo.

Un fuerte aguacero con granizo cayó la tarde de este 7 de octubre en Quito. La avenida Cristóbal Colón quedó cubierta de granizo. https://t.co/VSWjNEZ542 https://t.co/GebdyMlhC7 — Primicias (@Primicias) October 7, 2026

Lluvias intensas y una advertencia meteorológica previa

Los datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador (Inamhi) reflejaron la intensidad de las precipitaciones. En Puengasí, uno de los sectores de Quito, se registraron hasta 43,4 milímetros de lluvia durante el episodio.

Horas antes de que se produjera la tormenta, el organismo había emitido una advertencia meteorológica cuya vigencia se extendía hasta el 11 de octubre. La alerta anticipaba condiciones que podían dar lugar a precipitaciones intensas, aunque lo que terminó llamando especialmente la atención fue la forma en que se manifestaron en algunas zonas de la capital.

El granizo cayó con fuerza y se acumuló rápidamente sobre el suelo. La combinación entre la intensidad de la precipitación y el volumen de hielo depositado generó una postal que sorprendió a los habitantes y se difundió a través de imágenes tomadas durante y después del temporal.

La particularidad del fenómeno no estuvo solamente en la cantidad de granizo que cayó, sino también en la forma en que quedó distribuido sobre las calles. En lugar de desaparecer rápidamente, el hielo permaneció acumulado en distintos puntos, con espesores que hicieron necesario movilizar personal y maquinaria para despejar las áreas afectadas.

Un operativo para retirar 552 metros cúbicos de granizo

Frente a la acumulación de hielo, el Municipio de Quito activó un operativo de limpieza el mismo miércoles 7 de octubre. Las tareas continuaron durante el jueves, con intervenciones concentradas en los sectores donde el volumen de material acumulado requería una atención inmediata.

Desde el gobierno municipal explicaron la situación a través de un comunicado: "La lluvia cayó con fuerza sobre Quito y, en puntos específicos, la acumulación de granizo requirió atención inmediata".

El balance de los trabajos arrojó una cifra significativa: los equipos retiraron 552 metros cúbicos de granizo. La intervención se concentró principalmente en dos puntos de la ciudad, donde la acumulación demandó tareas de remoción para despejar las superficies afectadas. El material retirado se distribuyó de la siguiente manera:

Diego de Almagro y avenida Colón: 416 metros cúbicos de granizo.

Paso a desnivel de la avenida 10 de Agosto y Atahualpa: 136 metros cúbicos.

Total retirado: 552 metros cúbicos.

Las cifras muestran que el mayor volumen de hielo se concentró en la intersección de Diego de Almagro y avenida Colón, donde se extrajeron 416 metros cúbicos. En tanto, en el paso a desnivel de la avenida 10 de Agosto y Atahualpa se retiraron otros 136 metros cúbicos.

Las tareas quedaron registradas en videos difundidos por las autoridades locales. En las imágenes se observa a los operarios trabajando para retirar el granizo, tanto con palas manuales como mediante el uso de palas mecánicas. La magnitud de la acumulación exigió combinar el trabajo de los equipos con maquinaria para remover el material depositado en las calles.

El operativo, iniciado el mismo día de la tormenta y prolongado hasta el jueves, tuvo como objetivo despejar los sectores más comprometidos y avanzar en la recuperación de las condiciones habituales de circulación.

"¿Nueva York? No, amigo, Quito"

La dimensión visual del fenómeno se convirtió en uno de los aspectos más llamativos del temporal. Las autoridades municipales compartieron videos de las tareas de limpieza con una frase que resumió la sorpresa generada por las imágenes: "¿New York? No, amigo, Quito".

La expresión acompañó las escenas de las calles cubiertas de granizo y de los operarios que trabajaban para retirar el hielo acumulado. La comparación con Nueva York aludía a la apariencia invernal de las imágenes, aunque el paisaje blanco que se observaba en la capital ecuatoriana había sido provocado por una granizada intensa.

En algunos sectores, una vez retirado el material, las superficies quedaron con una apariencia que también fue comparada con la de un salar. Las imágenes mostraban calles y espacios urbanos cubiertos por una capa blanca que contrastaba con el paisaje habitual de la ciudad.

La difusión de los videos permitió dimensionar tanto la intensidad del fenómeno como el esfuerzo necesario para despejar las zonas afectadas. El volumen de granizo retirado, las acumulaciones registradas y el despliegue de maquinaria hicieron del episodio una escena fuera de lo común para Quito.

El cambio atmosférico detrás de la granizada

De acuerdo con lo informado por el diario El Comercio, el fenómeno se habría originado a partir de un cambio atmosférico súbito, marcado por una combinación de "radiación solar extrema a la mañana" y un "brusco enfriamiento en las capas altas de la atmósfera".

La explicación describe un proceso en el que el aumento de la temperatura durante la mañana favoreció el ascenso de las gotas de agua hacia sectores superiores de las nubes. Al alcanzar esas capas, las gotas entraron en contacto con condiciones más frías y se congelaron, dando origen al granizo que posteriormente cayó sobre la ciudad.

De esta manera, el calor registrado durante las primeras horas del día y el enfriamiento en las capas superiores de la atmósfera habrían intervenido en la formación del fenómeno que sorprendió a los habitantes de Quito.

El resultado fue una tormenta que dejó precipitaciones intensas, acumulaciones extraordinarias de hielo y un operativo municipal que demandó la extracción de cientos de metros cúbicos de granizo.

En plena temporada de El Niño, la capital ecuatoriana atravesó así un episodio meteorológico que transformó temporalmente el aspecto de sus calles. La postal blanca que inicialmente podía confundirse con nieve tuvo, en realidad, al granizo como protagonista y obligó a desplegar tareas de limpieza que continuaron durante dos jornadas para recuperar la normalidad en los puntos más afectados.