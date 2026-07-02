Infierno en Europa: una histórica ola de calor derrite semáforos y colapsa servicios

Europa atraviesa una de las crisis climáticas más severas de su historia reciente, donde las altas temperaturas dejaron de ser únicamente una característica del verano para transformarse en una emergencia que compromete el funcionamiento de los servicios públicos, la infraestructura urbana y la salud de la población.

Lo que comenzó como una temporada estival marcada por un calor intenso evolucionó hacia un escenario crítico que afecta a distintos países del continente. Alemania, España y Bélgica figuran entre los territorios donde el impacto de la ola de calor ya se refleja tanto en el deterioro de obras de infraestructura como en la necesidad de implementar medidas extraordinarias destinadas a proteger a los habitantes frente a temperaturas que superan ampliamente los registros habituales.

Las consecuencias alcanzan múltiples ámbitos de la vida cotidiana. Los sistemas de transporte comenzaron a presentar fallas, las construcciones evidenciaron limitaciones frente al calor extremo y los hospitales registraron un incremento de consultas vinculadas con los efectos sanitarios provocados por las elevadas temperaturas.

Infraestructura bajo presión por las temperaturas extremas

Uno de los primeros sectores en evidenciar las consecuencias de la ola de calor fue el transporte ferroviario. Durante los últimos días, los sistemas ferroviarios de Alemania y Bélgica sufrieron importantes interrupciones debido a que las juntas de los rieles comenzaron a ceder y deformarse como consecuencia del impacto térmico directo.

Estas alteraciones afectaron el funcionamiento habitual de los servicios y encendieron las alarmas sobre la capacidad de la infraestructura para soportar fenómenos climáticos de esta magnitud.

La situación también obligó a distintas ciudades europeas a implementar respuestas poco habituales para afrontar las condiciones extremas.

En España, tanto Madrid como Barcelona acondicionaron edificios culturales de hasta siete pisos de altura para convertirlos en "áreas de frío", espacios preparados con vegetación destinados a ofrecer refugio a los ciudadanos durante las horas de mayor intensidad del calor y permitir incluso el descanso durante la siesta en los momentos de canícula más intensa.

Alemania enfrenta un escenario sin precedentes

El impacto resulta especialmente complejo en Alemania, donde las viviendas fueron construidas para responder a un clima frío y húmedo, una característica que hoy representa una dificultad frente a temperaturas extremas.

El médico argentino Santiago Castagna, quien reside en Alemania desde fines de 2019 y trabaja actualmente en una región ubicada sobre la autopista A2, que conecta Berlín con Ámsterdam, describió la magnitud del fenómeno.

Según explicó, nunca había experimentado una situación similar desde su llegada al país. "Fue algo sin precedentes, la verdad. Desde hace siete años que vivo acá y nunca tuvimos un calor tan agobiante. Las casas en Alemania, en general, están preparadas para contener el calor porque es un lugar frío y húmedo. Los techos no tienen el mejor aislamiento para aislar el calor, sino para contenerlo; dentro de las casas estaba insufrible", relató a Cadena 3.

El profesional indicó que durante los días más críticos se registraron temperaturas de hasta 46 grados dentro de los automóviles, mientras que en el interior de las viviendas los registros alcanzaron 35 grados incluso a la medianoche, reflejando la dificultad de las construcciones para disipar el calor acumulado.

Semáforos derretidos y objetos deformados por el calor

Además de las complicaciones en los sistemas ferroviarios y en las viviendas, la ola de calor comenzó a dejar imágenes poco frecuentes en la vía pública.

De acuerdo con el testimonio de Castagna, el impacto térmico provocó la deformación de distintos elementos urbanos. "He visto fotos que me han mandado amigos de semáforos derretidos, tachos de basura deformados del calor directamente y carteles en la calle. Parece una película de terror, porque ¿quién va a pensar que se va a derretir un semáforo?", describió el médico.

Las imágenes reflejan el efecto que las temperaturas extremas generan sobre materiales y estructuras que habitualmente no están expuestos a condiciones de calor de semejante intensidad.

La preocupación crece en los hospitales

Más allá de las consecuencias visibles sobre la infraestructura, el mayor riesgo señalado corresponde al impacto sanitario que provoca esta situación. Según se indicó, una parte importante de la población no cuenta con recursos de climatización, como el aire acondicionado, en los hogares, circunstancia que incrementa la exposición a las temperaturas extremas.

Las guardias hospitalarias ya comenzaron a registrar ese efecto.

Castagna, quien se desempeña en el área de pediatría, explicó que durante la última semana aumentó la cantidad de niños atendidos por cuadros relacionados con el calor.

"Estoy trabajando en el área de pediatría y tuvimos en esta semana varios chicos con deshidratación. Tienden a tomar poco, con estos calores transpiran mucho más y, si encima tienen fiebre por alguna infección, se deshidratan muy rápido. Hubo más chicos internados de lo normal por esta misma razón", advirtió.

El profesional señaló que la combinación entre altas temperaturas, escasa hidratación y procesos infecciosos favorece cuadros de deshidratación que requieren atención médica e incluso internación.