Demandan en Estados Unidos a Nicolás Maduro por ejecuciones y torturas en Venezuela

En un giro judicial de profunda relevancia internacional, las familias de seis jóvenes asesinados en Venezuela han dado un paso crucial en su búsqueda de justicia. Fuentes oficiales informaron este miércoles sobre la presentación de una demanda formal contra el expresidente Nicolás Maduro ante un tribunal de los Estados Unidos. La acción legal acusa directamente al exmandatario de haber ordenado ejecuciones extrajudiciales y actos de torturas perpetrados por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela (FAES). Según los documentos presentados, estos crímenes no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de un patrón más amplio y sistemático de violencia estatal diseñado e implementado bajo su gestión.

La demanda fue radicada formalmente en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. El documento, que consta de una extensión de 44 páginas, detalla de manera minuciosa los padecimientos de las víctimas y la estructura de mando que presuntamente facilitó estos atropellos a los derechos humanos fundamentales.

Los rostros anónimos del reclamo

Por motivos de seguridad y resguardo, las acciones legales son impulsadas por seis personas, identificadas con seudónimos, quienes han decidido romper el silencio institucional a través de los canales jurídicos estadounidenses. El núcleo de la acusación sostiene que, en el período comprendido entre 2017 y 2021, las FAES ejecutaron de forma deliberada a los familiares directos de los denunciantes. La información, difundida inicialmente por el medio DW y consignada posteriormente por la Agencia Noticias Argentinas, expone la gravedad de los vínculos familiares afectados:

Las FAES ejecutaron a los hijos de cuatro de los demandantes.

Las FAES ejecutaron al hermano de otra de las demandantes.

Más allá de la pérdida irreparable de sus seres queridos, el dolor de los denunciantes se extiende a sus propias humanidades. Todos los demandantes aseguran haber sido víctimas de torturas por parte del aparato estatal de seguridad. Dentro de este grupo, tres de ellos presentaron una acción específica por este delito de tortura, sumándola al expediente general que ya examina la corte de Brooklyn.

El historial de las FAES y el contexto del acusado

El texto de la demanda argumenta con firmeza que los jóvenes asesinados integran el trágico grupo de miles de personas asesinadas bajo el mando de Maduro por unidades de élite represiva. Entre estas organizaciones destaca la participación de las FAES, un cuerpo policial que ganó notoriedad internacional por la crudeza de sus procedimientos. Debido al volumen de denuncias sobre abusos y violaciones flagrantes a los derechos humanos, que incluyeron severos cuestionamientos e informes por parte de la organización de Naciones Unidas, la cuestionada fuerza civil y militar fue finalmente disuelta en el año 2021.

El escenario procesal de esta demanda civil coincide con la compleja realidad jurídica que ya afronta el demandado en suelo norteamericano. El exmandatario venezolano no comparecerá de forma remota o libre; actualmente se encuentra detenido en una cárcel de Nueva York. Su reclusión en dicha jurisdicción se debe a que permanece a la espera de juicio por cargos penales vinculados al narcotráfico, una causa penal independiente que ahora se cruzará en los pasillos de la justicia neoyorquina con este nuevo reclamo por violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, mediante esta presentación penal y civil de 44 páginas en el Tribunal de Brooklyn, los demandantes no solo buscan visibilizar el patrón de violencia de las FAES, sino que solicitan una compensación económica a Maduro por los daños, los asesinatos de sus hijos y hermanos, y los tormentos físicos y psicológicos infringidos.