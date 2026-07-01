"Cuiden a nuestro hijo": el desgarrador mensaje de una pareja bajo los escombros en Venezuela

En medio de la tragedia que dejaron los dos terremotos que sacudieron Venezuela hace una semana, un video grabado desde debajo de los escombros de un edificio derrumbado en Caracas se convirtió en uno de los testimonios más conmovedores surgidos tras el desastre.

Las imágenes fueron registradas por una pareja que permanecía atrapada bajo la estructura colapsada y que, convencida de que no lograría sobrevivir, decidió dejar un mensaje de despedida para su familia. Mientras aguardaban la llegada de los equipos de rescate, ambos utilizaron un teléfono celular para expresar sus últimos deseos y enviar palabras de amor a sus seres queridos.

El registro muestra apenas parte del rostro del hombre, que se encontraba herido, junto con fragmentos de la estructura que los mantenía sepultados. En un espacio reducido y rodeados por los restos del edificio, ambos hablaban con dificultad mientras intentaban mantener la calma y conservar la esperanza de ser encontrados.

El pedido que conmovió a miles de personas

Durante la grabación, el hombre repite una frase que resume el deseo de ambos en medio de la tragedia. "Queremos vivir", expresa una y otra vez mientras procura tranquilizar a su esposa.

Ella, por su parte, realiza un pedido cargado de angustia al pensar que el teléfono podría ser encontrado antes que ellos. "Dile que cuiden a mi hijo si consiguen este teléfono, por favor", dice con evidente desesperación.

Las palabras reflejan el estado emocional de la pareja, que en ese momento creía que las posibilidades de salir con vida eran mínimas. A pesar del miedo y la incertidumbre, los dos intentan sostenerse mutuamente y aferrarse a la posibilidad de un rescate.

En otro tramo del video, el hombre, al borde del llanto, manifiesta: "Ojalá Dios nos rescate pronto. Queremos decirles que los amamos mucho. Mi amor, te amo. Hijo Sebastián, papá, los amamos". En los segundos finales de la grabación, la mujer intenta transmitir optimismo pese a las circunstancias extremas que estaban atravesando.

"¿Vamos a vivir hoy? Vamos a vivir. Lo importante es que vamos a vivir", afirma.

[INTERNACIONALES] "Cuiden a nuestro hijo": en Venezuela, quedaron bajo los escombros de un edificio, estuvieron sepultados durante 17 horas tras los terremotos y grabaron un video de despedida para su familia. https://t.co/AJ5JlYa7Pb pic.twitter.com/rABGs9XjY1 — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 1, 2026

Diecisiete horas atrapados bajo el edificio

La pareja permaneció 17 horas atrapada bajo los escombros antes de que los equipos de emergencia lograran localizarlos. Posteriormente, ambos brindaron una entrevista al medio colombiano Noticias Caracol, donde reconstruyeron los momentos previos al derrumbe.

Según relataron, se encontraban recostados mirando un partido cuando comenzó el movimiento sísmico. En apenas unos segundos, el edificio colapsó y quedaron completamente sepultados entre los restos de la construcción.

El derrumbe modificó por completo la situación que vivían y los dejó inmovilizados durante largas horas mientras aguardaban que alguien pudiera encontrarlos.

Las heridas y la lucha por sobrevivir

Las consecuencias del derrumbe fueron diferentes para cada uno de ellos. El hombre sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas y, tras el colapso de la estructura, cayó sobre el cuerpo de su esposa.

La mujer, en tanto, quedó con las piernas aprisionadas contra un muro, lo que limitó aún más sus posibilidades de movimiento. Durante ese prolongado período bajo los escombros, ambos apenas podían desplazarse.

Según relataron, decidieron moverse lo menos posible con el objetivo de conservar el oxígeno mientras esperaban la llegada de los rescatistas. Las condiciones eran extremadamente difíciles y el paso de las horas incrementaba la incertidumbre respecto de sus posibilidades de ser encontrados con vida.

El momento en que llegó el rescate

Después de una larga noche bajo los escombros, la situación comenzó a cambiar al amanecer. Fue entonces cuando la pareja empezó a escuchar voces provenientes del exterior.

Al advertir la presencia de los rescatistas, ambos comenzaron a gritar para pedir ayuda. Esos llamados permitieron que los equipos de emergencia pudieran localizarlos entre los restos del edificio y organizar el operativo para liberarlos.

El hombre fue rescatado 17 horas después del derrumbe. La mujer, debido a la posición en la que había quedado atrapada, permaneció cuatro horas más bajo los escombros antes de que los rescatistas lograran extraerla con vida.

Un testimonio que recorrió las redes en medio de la tragedia

El video grabado por la pareja se viralizó en medio del impacto provocado por los terremotos que afectaron a Venezuela. Las imágenes muestran no solo la angustia de quienes permanecían atrapados bajo una estructura colapsada, sino también el esfuerzo por mantener la esperanza en una situación extrema.

El mensaje dirigido a su familia, el pedido para que cuidaran de su hijo, las palabras de afecto pronunciadas creyendo que se trataba de una despedida definitiva y la posterior confirmación de que ambos sobrevivieron transformaron esa grabación en uno de los testimonios más conmovedores surgidos tras la tragedia.

Después de permanecer largas horas sepultados, soportar heridas de gravedad y esperar inmóviles hasta escuchar las voces de los equipos de emergencia, la pareja logró ser rescatada con vida, poniendo fin a una experiencia marcada por la incertidumbre, el miedo y el deseo permanente de volver a reunirse con su familia.