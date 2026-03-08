Interna en el Gobierno: la llegada de Mahiques a Justicia reaviva la disputa por el control judicial y la SIDE

La designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia volvió a exponer tensiones dentro del Gobierno nacional y reordenó el mapa de poder en un área clave del Ejecutivo. Según trascendió en distintos despachos oficiales, su llegada no sería definitiva, sino parte de una estrategia más amplia que incluye avanzar con la designación de jueces y reorganizar la estructura judicial antes de una posible postulación para la Procuración General de la Nación.

De acuerdo con información difundida por TN, en sectores del Gobierno sostienen que el rol de Mahiques en el gabinete podría ser "temporal". La idea que circula dentro de parte del oficialismo es que, una vez iniciado el proceso de cobertura de vacantes judiciales y reordenado el ministerio, el Ejecutivo impulse su nombre para ocupar el cargo de procurador general, actualmente en manos de Eduardo Casal.

El movimiento cuenta con el respaldo directo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aunque generó resistencias dentro del entorno del asesor presidencial Santiago Caputo, quien hasta ahora concentraba influencia sobre la política judicial a través del exviceministro y actual procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Desde ese sector advierten que la disputa por la conducción del área judicial "está lejos de cerrarse".

Tensión política y frente abierto con la AFA

La interna también se trasladó al conflicto que el Gobierno mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Dirigentes cercanos a Caputo apuestan a que el plan impulsado por Karina Milei no prospere y deslizan que podrían escalar cuestionamientos por presuntos vínculos del nuevo ministro con dirigentes del fútbol.

El planteo generó incomodidad dentro del oficialismo, especialmente porque en los últimos meses el Gobierno mantuvo una postura de confrontación con la conducción del fútbol argentino.

En el entorno de Mahiques rechazan esas sospechas y aseguran que una de sus primeras definiciones políticas fue avanzar con la designación de veedores para revisar la situación institucional de la AFA. Según sostienen en la Casa Rosada, la medida podría anunciarse en el corto plazo y se enmarca en la línea de control que el área de Justicia viene impulsando sobre la entidad.

Preocupación dentro del gabinete

El cambio en el Ministerio de Justicia también generó inquietud en sectores del gabinete que intentan mantenerse al margen de la interna. Funcionarios que se definen como "neutrales" sostienen que el desplazamiento de la conducción anterior del área responde más a la disputa de poder entre distintos sectores del oficialismo que a una estrategia institucional integral.

Desde el entorno de Karina Milei rechazan esa interpretación y aseguran que el objetivo es redefinir el rol de Santiago Caputo dentro del Gobierno. Según explican, la intención es que el asesor presidencial se concentre en la estrategia política y deje de intervenir en decisiones de gestión, como la definición de candidatos para la Corte Suprema.

"Va a tener que volver al rol que debió haber tenido desde diciembre de 2023", sostienen en ese sector.

El control de la SIDE y la UIF

La disputa interna también tiene impacto en el sistema de inteligencia del Estado. En diferentes áreas de la Casa Rosada reconocen que en los últimos meses hubo planteos para limitar la influencia de Caputo sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Sin embargo, aseguran que el presidente Javier Milei decidió mantener el esquema actual y rechazó modificar esa estructura de poder.

En paralelo, Mahiques avanzará con la designación de un nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que cumple un rol clave dentro del Sistema Nacional de Inteligencia y en el seguimiento de operaciones financieras vinculadas a posibles delitos económicos.