Irán anunció un ataque una base de Estados Unidos en Jordania

La tensión geopolítica en Oriente Medio ha escalado de manera drástica tras una serie de movimientos militares que han sacudido la estabilidad regional. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) confirmó de manera oficial el pasado miércoles que había llevado a cabo un ataque con misiles balísticos contra una base militar estadounidense situada en la ciudad jordana de Al Azraq, ubicada en la región oriental del país.

Esta ofensiva no constituyó un hecho aislado, sino que se gestó desde múltiples puntos geográficos dentro de la geografía iraní. De acuerdo con los medios iraníes, los lanzamientos se iniciaron de manera coordinada desde doce ciudades diferentes de Irán, configurando de este modo la descarga más intensa registrada desde el fin de la Operación «Rugido del León». La sincronización y la magnitud de esta respuesta militar evidencian una capacidad operativa coordinada y de gran alcance geográfico, poniendo en máxima alerta a las estructuras de defensa aliadas en el área.

El Impacto en el Teatro de Operaciones y la Respuesta Aliada

El alcance y la trayectoria de los proyectiles lanzados desde el territorio persa hacia el reino hachemita generaron inmediatos registros e informes por parte de observadores internacionales y agencias de inteligencia. Según los reportes difundidos por medios de comunicación israelíes, se contabilizó el lanzamiento de al menos 35 misiles con dirección a Jordania.

Esta oleada de proyectiles balísticos provocó la activación de las sirenas de alerta en la base militar estadounidense emplazada en territorio jordano, un indicativo claro del inminente peligro que representaba la descarga para el personal y la infraestructura del CENTCOM en la zona. La activación de los protocolos de emergencia subraya la vulnerabilidad táctica a la que se ven expuestas las instalaciones norteamericanas en los países socios de la región ante represalias de esta envergadura.

El Origen del Conflicto: La Ofensiva contra los Buques Petroleros

Para comprender la génesis de esta escalada bélica es imperativo remontarse a los acontecimientos que precedieron inmediatamente al ataque con misiles. A principios del martes, un funcionario estadounidense declaró al Jerusalem Post que el CENTCOM había ejecutado una ofensiva directa contra petroleros iraníes. Esta acción militar estadounidense en aguas estratégicas coincidió temporalmente con los informes difundidos por los medios locales, los cuales reportaron de manera simultánea la presencia y detonación de explosiones cerca de la isla de Kharg.

Frente a la agresión contra su infraestructura marítima y comercial, el aparato informativo y de seguridad iraní movilizó sus fuentes para detallar el saldo material y humano de dicha ofensiva previa. Un informe detallado emitido por la agencia de noticias semioficial Tasnim indicó que los ataques perpetrados por Estados Unidos contra los buques iraníes no causaron víctimas. La ausencia de pérdidas humanas se debió fundamentalmente a que la tripulación a bordo fue evacuada de manera oportuna antes de que se concretara el impacto destructivo. Asimismo, el reporte de la agencia Tasnim, fundamentado en el testimonio de fuentes locales, especificó un dato técnico de relevancia geográfica sobre el incidente marítimo: el buque atacado se encontraba a unas cuatro millas de la isla de Kharg, marcando así el epicentro geográfico donde comenzó la actual cadena de hostilidades entre ambas potencias.