Tragedia en Nepal: ascienden a más de 1.350 los muertos y son 5.300 desaparecidos

Las autoridades de Nepal elevaron este martes a más de 5.300 la cifra de desaparecidos tras el colapso de un glaciar y avalancha de lodo que ocurrió el pasado 26 de agosto en la frontera con China, mientras que hasta la fecha son más de 1.350 los muertos.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) indicó en su último comunicado, publicado en redes sociales, que hay 5.326 personas desaparecidas, entre ellas 587 turistas.

Por otra parte, informó que hasta el momento se recuperaron 1.357 cadáveres, mientras que 13.583 personas fueron rescatadas.

Además, dicho organismo contabilizó 6.827 heridos debido a la catástrofe tras la cual más de 21.400 policías y militares realizan labores de búsqueda y rescate.

A dichas cifras se suman al menos 43 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino, así como 3 muertos en India.

En ese marco, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, anunció este martes el envío a Nepal de un cuarto paquete con suministros de emergencia para apoyar los esfuerzos de recuperación, que incluye materiales y equipamiento para rescate y transporte.

Por su parte, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) informó este martes que no brindará una respuesta humanitaria a Nepal, ya que las necesidades de la población local ya están atendidas y los esfuerzos deben centrarse en la reconstrucción, principalmente de viviendas e infraestructuras, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En ese sentido, una evaluación preliminar relevó las siguientes cifras: