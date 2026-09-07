Malvinas: las presiones de Milei y Trump abren una disputa interna en la política británica

La cuestión Malvinas volvió a ganar espacio en la política británica en medio de las presiones internacionales y de los anuncios del presidente argentino Javier Milei para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas.

A las medidas impulsadas por el Gobierno argentino se sumaron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó la posición británica y planteó la posibilidad de modificar la postura de Washington sobre el archipiélago.

El escenario comenzó a generar discusiones dentro de los principales partidos del Reino Unido, tanto entre los conservadores como dentro del oficialista Partido Laborista.

Los conservadores reclaman una mayor respuesta militar

Dentro del Partido Conservador, las críticas apuntan al primer ministro Andy Burnham y a lo que consideran una respuesta insuficiente frente a las nuevas presiones internacionales.

Los tories sostienen que la posición adoptada por Downing Street contribuyó a que Trump elevara el tono de sus cuestionamientos y a que Milei avanzara con anuncios destinados a sancionar a empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas.

En paralelo, sectores conservadores impulsan una mayor presencia y capacidad militar británica en el archipiélago.

El argumento se apoya en una concepción histórica del Partido Conservador sobre la defensa de las islas, pero también en la idea de fortalecer la capacidad de disuasión frente a eventuales conflictos en un escenario internacional cada vez más condicionado por disputas territoriales y estratégicas.

Las divisiones dentro del laborismo

Las diferencias también comenzaron a aparecer dentro del Partido Laborista, donde algunos sectores observan con preocupación el antecedente del archipiélago de Chagos.

La decisión del Reino Unido de avanzar en la devolución de la soberanía del archipiélago a Mauricio, concretada en 2025, es utilizada por algunos dirigentes como referencia para discutir hasta dónde puede llegar Londres en futuras negociaciones territoriales.

El caso de Chagos estuvo atravesado, además, por la importancia estratégica de la base militar ubicada en Diego García, utilizada conjuntamente por Estados Unidos y el Reino Unido.

El acuerdo permitió resolver la disputa de soberanía con Mauricio, al tiempo que Londres mantuvo durante un período determinado el control de Diego García mediante un esquema acordado entre ambos países.

Para algunos sectores de la política británica, ese antecedente merece ser analizado cuidadosamente para evitar que pueda interpretarse como una señal aplicable al caso de las Malvinas.

No hay un cambio de posición sobre las islas

A pesar de las diferencias que comienzan a aparecer, no existe por ahora un cambio de fondo en la posición británica sobre las Malvinas.

La postura mayoritaria dentro del arco político del Reino Unido continúa siendo contraria a una transferencia de soberanía a la Argentina. Las discusiones se concentran principalmente en cuál debería ser la respuesta frente a las presiones externas y qué nivel de capacidad militar debe mantener Londres en el archipiélago.

En ese sentido, el reclamo argentino y las declaraciones de Trump no modificaron la posición oficial británica, aunque sí contribuyeron a instalar nuevamente el tema dentro del debate político.

Una cuestión con poco peso en la agenda cotidiana

El debate sobre las Malvinas tampoco ocupa un lugar central entre las principales preocupaciones de la sociedad británica.

La situación económica, la inmigración y otros problemas internos continúan concentrando buena parte de la atención pública. Por eso, el renovado protagonismo del archipiélago tiene hasta ahora un impacto mayor en determinados sectores políticos y estratégicos que en la agenda cotidiana de la población.

Sin embargo, el contexto político británico agrega un elemento novedoso. El país atraviesa un escenario de fuerte competencia entre los partidos tradicionales y un crecimiento de Reform UK, fuerza que consiguió avances electorales en distintas zonas del país y busca consolidarse como una alternativa frente a conservadores y laboristas.

En ese marco, la combinación de las declaraciones de Trump, las medidas anunciadas por Milei y la presión argentina vuelve a colocar a las Malvinas en una discusión política británica que durante años permaneció en un segundo plano.

Por ahora, las divisiones internas no representan un cambio en la postura de Londres sobre la soberanía, pero sí abren un debate sobre cómo responder ante un reclamo argentino que volvió a ganar visibilidad internacional.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.