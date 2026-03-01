Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

El gobierno de Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en una decisión que coloca al frente de la principal fuerza militar del régimen a un hombre señalado como uno de los principales acusados por el atentado terrorista contra la AMIA ocurrido en 1994 en Buenos Aires.

La designación fue informada por la agencia iraní Mehr y se concretó en un contexto de acefalía forzada, tras la muerte del anterior jefe del cuerpo, el general Mohamad Pakpur, quien falleció durante los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Un nombramiento bajo pedido de captura internacional

La figura de Ahmad Vahidi ocupa un lugar central en la investigación del atentado contra la AMIA, que dejó una profunda marca en la Argentina. El general iraní es señalado como uno de los principales acusados por la voladura de la mutual judía en Buenos Aires y cuenta con pedidos de captura internacional vigentes, condición que lo mantiene formalmente como "prófugo de la Justicia argentina".

Su ascenso al máximo cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica implica que un militar con alertas internacionales por delitos de terrorismo internacional asume la conducción de una de las estructuras más poderosas del aparato de defensa iraní.

En términos institucionales, el nombramiento no solo ratifica su gravitación dentro del esquema de poder de Teherán, sino que además consolida una conducción militar encabezada por una figura con antecedentes judiciales abiertos en el plano internacional.

La crisis tras los ataques y la muerte de la cúpula iraní

La designación de Vahidi se produce en un escenario de fuerte conmoción interna para el régimen iraní. La muerte del general Mohamad Pakpur dejó vacante la conducción del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en medio de una escalada de tensión regional.

Los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní no solo impactaron en infraestructura estratégica, sino que también provocaron la caída de las máximas figuras del poder en Teherán. El régimen confirmó el fallecimiento de:

El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Abdorrahim Musaví.

El ministro de Defensa, el general de brigada Aziz Nasirzadeh.

El secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Esta sucesión de muertes configura una crisis institucional sin precedentes recientes, al dejar acéfala la conducción política y militar del país en simultáneo.

Reestructuración y línea dura

Frente a esta situación, la reestructuración del mando militar surge como una respuesta inmediata a la pérdida de las máximas figuras del poder. En ese marco, la elección de Ahmad Vahidi para liderar el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica representa una señal clara hacia el interior del régimen.

La Guardia Revolucionaria constituye uno de los pilares centrales del sistema político y de defensa iraní. Colocar al frente de esa estructura a un general con pedidos de captura internacional vigentes y acusado por terrorismo internacional refuerza lo que se interpreta como una ratificación de la línea dura del organismo castrense.

El movimiento no solo responde a la necesidad de cubrir vacantes estratégicas tras los ataques, sino que además redefine la conducción de la fuerza en un momento de extrema vulnerabilidad institucional. La confirmación oficial por parte de la agencia Mehr formaliza así un cambio de mando que tiene implicancias tanto en el plano interno como en el escenario internacional.

En síntesis, la designación de Ahmad Vahidi al frente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se inscribe en un cuadro de crisis institucional profunda en Irán, marcado por la muerte de su líder supremo y de la cúpula militar. Al mismo tiempo, coloca en la máxima jerarquía castrense a un militar señalado por la Justicia argentina por el atentado contra la AMIA, consolidando un escenario de alta tensión política y diplomática.