Irán desmiente al Pentágono y afirma que Mojtaba Khamenei "no tiene ningún problema"

En medio de la creciente tensión internacional derivada del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, el gobierno iraní salió a responder a las declaraciones provenientes de Washington sobre el estado de salud del nuevo líder supremo del país.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró este sábado que "no hay ningún problema" con el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, luego de que desde el Pentágono se afirmara que el dirigente se encontraba "herido y probablemente desfigurado".

Las declaraciones del funcionario iraní se produjeron después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuviera el viernes que el líder supremo habría resultado herido en el marco del conflicto. Araghchi rechazó esas afirmaciones durante una entrevista concedida a la cadena de noticias MS Now, en la que buscó desmentir los rumores que circulan sobre la situación del dirigente iraní.

"Seguramente lo verán pronto"

Durante la entrevista, el canciller iraní insistió en que Mojtaba Khamenei continúa cumpliendo sus responsabilidades institucionales y que no existe ninguna situación que impida su desempeño como líder supremo.

En ese sentido, afirmó: "Seguramente verán pronto, supongo que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo. Envió su mensaje ayer y cumplirá con sus deberes. Está cumpliendo con sus deberes de acuerdo con la Constitución y continuará haciéndolo".

Con estas declaraciones, el ministro buscó restarle credibilidad a las afirmaciones realizadas desde el Pentágono, que indicaban que el dirigente iraní había sufrido heridas y desfiguraciones. Araghchi sostuvo que ese tipo de afirmaciones forman parte de una serie de versiones difundidas en los últimos días por funcionarios estadounidenses.

Las acusaciones que Irán considera infundadas

El jefe de la diplomacia iraní afirmó que no es la primera vez que se difunden informaciones que el gobierno de Teherán considera incorrectas o exageradas.

Durante la entrevista recordó otro ejemplo de lo que calificó como afirmaciones sin sustento. "Bueno, han hecho muchas afirmaciones de este tipo. Ayer dijeron que todas las autoridades iraníes están en los búnkeres. Al mismo tiempo, el mundo entero vio a nuestro presidente, al presidente del Parlamento, a todos", afirmó.

En esa línea, el funcionario concluyó que "hay muchas acusaciones de ese tipo", al referirse a los comentarios difundidos desde Estados Unidos.

El primer mensaje del nuevo líder supremo

El debate sobre el estado de salud de Mojtaba Khamenei se produce en un contexto en el que el dirigente todavía no ha aparecido públicamente desde el inicio del conflicto. El líder supremo fue elegido el domingo para reemplazar a su padre, Ali Khamenei, quien murió durante los ataques iniciales de la guerra.

Desde entonces, el dirigente no ha sido visto públicamente desde el 28 de febrero, jornada que marcó el comienzo del conflicto y durante la cual uno de los objetivos de los ataques de Estados Unidos e Israel fue la residencia en la que vivía junto a su padre.

Sin embargo, el nuevo líder supremo emitió recientemente un mensaje que fue escrito y leído en la televisión iraní, en lo que constituyó su primer pronunciamiento oficial desde su designación.

En ese mensaje, el dirigente:

Prometió venganza por la muerte de mártires iraníes

Ordenó mantener cerrado el estratégico Estrecho de Ormuz

Este paso fue presentado por las autoridades iraníes como una señal de que el liderazgo político del país continúa funcionando con normalidad.

Defensa del sistema político iraní

Durante la entrevista, el ministro Araghchi también defendió la estabilidad del sistema político iraní frente a las versiones que sugieren debilidad institucional.

El funcionario sostuvo que la República Islámica no depende de una sola figura, sino de una estructura consolidada dentro de la sociedad iraní.

En ese sentido, expresó: "Creo que a estas alturas debería haber quedado claro y debería ser de conocimiento público que nuestro sistema está muy arraigado en la sociedad. La República Islámica es un sistema que no depende de ningún individuo ni de ningún grupo de personas. Está bien establecido".

Con esta afirmación buscó transmitir que, incluso en medio de la guerra, las instituciones iraníes continúan operando con normalidad.

La relación con Rusia y China

Durante la entrevista, Araghchi también fue consultado sobre la posible colaboración de Rusia o China con la inteligencia iraní. El tema surgió luego de que el presidente estadounidense Donald Trump insinuara que Rusia podría estar ayudando "un poco" a Irán.

Ante esa pregunta, el canciller iraní confirmó que ambos países mantienen una relación estratégica con Teherán.

En ese sentido, señaló que:

Rusia y China son "socios estratégicos" de Irán

Existe cooperación estrecha entre los países

Esa cooperación incluye aspectos militares

No obstante, aclaró que no brindaría detalles adicionales sobre ese tipo de colaboración.

"Una guerra impuesta", según Irán

Finalmente, el ministro iraní aprovechó la entrevista para reiterar la posición oficial de su país respecto al conflicto en curso. Según el funcionario, Irán no inició la guerra, sino que fue víctima de una agresión.

"Esta es una guerra impuesta contra nosotros. Nosotros no comenzamos esta guerra. Fue un acto de agresión no provocado, injustificado e ilegal contra nosotros, y solo nos estamos defendiendo", sostuvo.Con esa declaración, el representante iraní buscó reforzar el argumento del gobierno de Teherán de que sus acciones actuales forman parte de una respuesta defensiva frente a ataques externos.

Mientras continúan las tensiones internacionales y el conflicto armado sigue en desarrollo, las versiones sobre el estado del nuevo líder supremo y la respuesta oficial de Irán reflejan la intensidad del enfrentamiento político y militar que atraviesa la región.