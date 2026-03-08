Irán eligió a su nuevo líder supremo, pero su identidad permanece en secreto

Irán se prepara para anunciar el nombre de su nuevo líder supremo, luego de que el órgano encargado de designar al sucesor del ayatolá Alí Khamenei confirmara que la votación ya fue realizada. Sin embargo, la identidad del elegido permanece en secreto y el anuncio oficial se esperaba para las próximas horas.

La decisión fue tomada por la Asamblea de Expertos de Irán, el cuerpo clerical responsable de seleccionar al máximo líder religioso y político del país. Según informaron sus integrantes, el proceso de votación concluyó, pero la secretaría del organismo será la encargada de comunicar formalmente el resultado.

El miembro de la Asamblea Ahmad Alamolhoda confirmó la resolución citada por la agencia de noticias iraní Mehr News Agency. "Se ha llevado a cabo la votación para nombrar al líder y este ha sido elegido".

Otros miembros del organismo también confirmaron que la decisión ya fue tomada, aunque uno de ellos sugirió que Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder, podría ocupar el cargo.

La designación ocurre poco más de una semana después del asesinato de Alí Khamenei, ocurrido durante los ataques que desencadenaron la actual guerra en Oriente Medio.

Advertencia de Israel tras la elección

Mientras Teherán se prepara para revelar el nombre del nuevo líder, Israel lanzó una severa advertencia dirigida tanto al sucesor designado como a los miembros del órgano que lo eligió.

Las autoridades israelíes señalaron que no dudarán en atacar al nuevo jefe ni a los integrantes de la Asamblea de Expertos que participaron en su designación, en el marco del conflicto militar que se desarrolla en la región. La capacidad operativa de Israel quedó evidenciada con dos operaciones militares realizadas durante la noche, que incluyeron:

Ataques contra depósitos de combustible en Teherán y sus alrededores.

Un ataque contra un hotel en el centro de Beirut, capital de Líbano, que tenía como objetivo a presuntos comandantes iraníes. Estos ataques se produjeron mientras la guerra entraba en su noveno día, con operaciones aéreas y ataques con misiles que se extienden por distintos países de Oriente Medio.

Irán asegura tener capacidad militar para continuar

En paralelo a los ataques, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que dispone de suficientes suministros para sostener su campaña aérea durante varios meses.

El portavoz del organismo, Ali Mohammad Naini, aseguró que Irán aún no ha utilizado la mayor parte de su arsenal avanzado. Según explicó, hasta el momento el país empleó misiles de primera y segunda generación, pero en los próximos días se utilizarán armas más avanzadas y menos utilizadas de largo alcance.

Entre los anuncios realizados se destacó que:

Irán podría continuar su guerra aérea con drones y misiles durante un máximo de seis meses.

El uso de misiles avanzados de largo alcance podría intensificarse en los próximos días.

Escalada militar en varios países de la región

El conflicto no se limita al territorio iraní. Diversos países de Oriente Medio reportaron ataques y daños en infraestructuras estratégicas. Entre los incidentes registrados se encuentran:

Arabia Saudita interceptó una oleada de drones dirigidos hacia el barrio diplomático de Riad.

Kuwait informó que un ataque impactó en los tanques de combustible de su aeropuerto internacional.

Baréin comunicó que una planta desalinizadora resultó dañada.

Mientras tanto, aviones de combate atacaron cinco instalaciones petroleras en la capital iraní y sus alrededores, causando la muerte de cuatro personas, según informó el director general de la empresa nacional de distribución de productos petrolíferos a la televisión estatal.

El gobernador de Teherán confirmó a la agencia de noticias Islamic Republic News Agency que la distribución de combustible fue interrumpida temporalmente mientras se realizaban las reparaciones necesarias.

Al amanecer, una espesa neblina cubría la ciudad y el olor a quemado permanecía en el aire, consecuencia de los incendios provocados por los ataques.

Por su parte, el ejército israelí confirmó que su fuerza aérea atacó instalaciones de almacenamiento de combustible en Teherán para impedir su uso por parte del ejército iraní.