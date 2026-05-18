Publicarán la primera encíclica del Papa León XIV sobre inteligencia artificial y dignidad humana

El Vaticano anunció este lunes la publicación de la primera encíclica del Papa León XIV, un documento que estará centrado en los desafíos planteados por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el mundo contemporáneo. La encíclica llevará por título "Magnifica Humanitas" y será presentada oficialmente el próximo 25 de mayo en el Aula del Sínodo del Vaticano.

La presentación contará con la participación directa del Santo Padre, quien intervendrá a las 11:30 de la mañana, hora de Roma, en un acto que reunirá a autoridades eclesiásticas y especialistas vinculados a la teología, la ética y la inteligencia artificial.

El nombre completo del documento es "Magnifica Humanitas: Sobre la protección de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial", una formulación que deja planteado desde el inicio el eje central de la reflexión pontificia. La expresión "Magnifica Humanitas" significa en latín "Magnífica humanidad".

La encíclica fue firmada por el Papa León XIV el pasado 15 de mayo y se espera que ofrezca una orientación moral y doctrinal sobre la revolución digital y las tecnologías emergentes, particularmente en relación con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.

La revolución tecnológica

La publicación de "Magnifica Humanitas" aparece como una de las primeras definiciones doctrinales fuertes del pontificado de León XIV. Desde el inicio de su papado, el Pontífice manifestó su intención de seguir los pasos de León XIII y de responder a lo que definió como la nueva revolución industrial de nuestro tiempo.

Según expresó el Papa al comienzo de su pontificado, la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos vinculados a:

La defensa de la dignidad humana

La justicia

El trabajo

La futura encíclica se inscribe precisamente dentro de esa línea de pensamiento y busca ofrecer una reflexión de alcance global sobre el impacto que las nuevas tecnologías tienen en la vida humana, las relaciones sociales y las estructuras laborales.

El anuncio del Vaticano también remarca el carácter moral y ético del texto, en momentos en que la expansión de la inteligencia artificial ocupa un lugar central en los debates internacionales sobre innovación, automatización y derechos humanos.

La continuidad histórica con León XIII

Uno de los elementos más destacados del anuncio oficial es la relación simbólica establecida entre León XIV y León XIII, especialmente a partir de la referencia a la histórica encíclica social "Rerum Novarum".

El documento de León XIII, considerado uno de los textos fundacionales de la doctrina social de la Iglesia, abordó las tensiones entre capital y trabajo en el contexto de la revolución industrial de fines del siglo XIX. El Vaticano recordó que el 15 de mayo, misma fecha en que León XIV firmó "Magnifica Humanitas", también se conmemoró el 135.º aniversario de "Rerum Novarum".

La coincidencia temporal aparece como un gesto cargado de significado dentro del nuevo pontificado, que busca establecer un paralelismo entre los desafíos sociales surgidos durante la industrialización clásica y los que emergen actualmente con la revolución tecnológica y digital.

La presentación oficial en el Vaticano

La actividad de presentación del documento se desarrollará en el Aula del Sínodo y contará con una amplia participación de representantes eclesiásticos y especialistas de distintas disciplinas. Entre quienes estarán presentes figuran:

El cardenal Víctor Manuel Fernández

El cardenal Michael Czerny, SJ

Expertos en teología

Especialistas en ética

Referentes en inteligencia artificial

El cierre del acto estará a cargo del cardenal Pietro Parolin, quien ofrecerá las palabras finales de la presentación oficial de la encíclica.

La presencia conjunta de autoridades religiosas y especialistas vinculados al ámbito tecnológico refleja el enfoque interdisciplinario que tendrá el documento, centrado en analizar los efectos de la inteligencia artificial desde una perspectiva humana, ética y social.

La inteligencia artificial como desafío moral

La futura publicación de "Magnifica Humanitas" confirma que el Vaticano considera a la inteligencia artificial como uno de los grandes temas contemporáneos que requieren reflexión y orientación moral.

El propio título del documento coloca el foco en la necesidad de proteger la dignidad humana en un escenario atravesado por tecnologías emergentes capaces de modificar profundamente el trabajo, la comunicación y la vida cotidiana. Según anticipó el anuncio oficial, la encíclica buscará abordar la relación entre innovación tecnológica y humanidad, en un contexto caracterizado por cambios acelerados y debates crecientes sobre los límites éticos del desarrollo digital.

La decisión del Papa León XIV de dedicar su primera encíclica a esta temática marca además una señal clara sobre las prioridades de su pontificado y sobre el lugar que ocuparán los debates vinculados a la tecnología en la agenda de la Iglesia Católica durante los próximos años.

Con "Magnifica Humanitas", el Vaticano se prepara para presentar un documento que buscará intervenir en una de las discusiones más relevantes del presente: cómo preservar la dignidad humana, la justicia y el valor del trabajo en medio de una transformación tecnológica cada vez más profunda.