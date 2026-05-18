Trump cancela ataque a Irán tras solicitudes de líderes del Golfo y negociaciones en curso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que ha decidido posponer un ataque militar previsto contra Irán, programado originalmente para este martes. La decisión responde a pedidos de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, quienes, según Trump, consideran que se están llevando a cabo negociaciones serias con la República Islámica.

En una declaración a través de su red social Truth Social, Trump destacó que estos aliados esperan que se alcance un acuerdo muy aceptable para Estados Unidos y para todos los países de Oriente Medio, subrayando el carácter estratégico de la coordinación con naciones de la región.

Los líderes que intervinieron directamente en esta gestión fueron:

Tamim bin Hamad Al Thani , emir de Qatar

, emir de Qatar Mohammed bin Salman Al Saud , príncipe heredero de Arabia Saudita

, príncipe heredero de Arabia Saudita Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos

Trump enfatizó que, basándose en su respeto a estos líderes, instruyó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para que no se realice el ataque programado en la fecha prevista.

Condiciones del acuerdo y amenazas de acción

Según el mandatario, el acuerdo que se busca tendrá como eje central la prohibición de armas nucleares para Irán, lo que considera un elemento fundamental para la seguridad regional y la estabilidad estratégica. No obstante, Trump advirtió que, de no concretarse un resultado satisfactorio, un ataque a gran escala será ejecutado.

Esta declaración deja en claro que, aunque el ataque fue pospuesto, las fuerzas estadounidenses se mantienen en estado de alerta, preparadas para intervenir en cualquier momento si las negociaciones no producen un acuerdo aceptable para Washington.

El mandatario refuerza así la combinación de presión militar y diplomacia, estrategia que busca maximizar la influencia estadounidense en Oriente Medio mientras mantiene abiertas las vías de negociación con Irán y sus aliados regionales.

Implicaciones regionales y alianzas estratégicas

El pedido de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos refleja la preocupación de los países del Golfo por la estabilidad regional y la necesidad de evitar un conflicto abierto. La intervención de estos líderes subraya la importancia de la cooperación entre Estados Unidos y sus aliados estratégicos frente a tensiones que podrían escalar rápidamente en la región.

Al señalar que un posible acuerdo sería beneficioso para todos los países de Oriente Medio, Trump sugiere que Washington busca no solo cumplir sus objetivos de seguridad, sino también asegurar el respaldo de sus aliados regionales para cualquier resolución del conflicto.

Fuerzas armadas y preparación operacional

En paralelo a la postergación del ataque, Trump indicó que el aparato militar estadounidense permanece preparado para una acción inmediata y a gran escala, demostrando que la suspensión del ataque es temporal y condicionada a los resultados de las negociaciones.

La instrucción de mantener listas a las fuerzas estadounidenses, mediante Pete Hegseth, Daniel Caine y el resto de las Fuerzas Armadas, refleja un enfoque de disuasión estratégica, donde la diplomacia se combina con la capacidad de acción rápida en caso de que Irán no cumpla con los requerimientos establecidos.