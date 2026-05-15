Raisa regresa a Catamarca al término del tratamiento: "Volvemos con avances"

La historia de Raisa, la niña catamarqueña de cinco años diagnosticada con parálisis cerebral que logró viajar a México gracias a una masiva campaña solidaria, atraviesa una nueva etapa marcada por la expectativa y la esperanza. Luego de completar el tratamiento neurológico con tecnología Cytotron en la ciudad de Monterrey, la pequeña y su familia se preparan para regresar a Catamarca tras concluir el ciclo inicial de terapias.

La noticia fue confirmada por sus padres, Axel y Yésica, quienes detallaron que Raisa finalizó las 28 sesiones terapéuticas programadas y que durante el proceso pudieron observar avances vinculados a su desarrollo neurológico y motriz.

La niña había viajado a mediados de abril a Monterrey, México, para acceder al tratamiento internacional orientado a mejorar su condición de salud. El caso había generado una fuerte movilización solidaria en toda la provincia, donde numerosas personas colaboraron para que la familia pudiera concretar el viaje y afrontar el proceso médico.

Un tratamiento con tecnología Cytotron

El tratamiento realizado por Raisa estuvo basado en tecnología Cytotron, una terapia neurológica aplicada durante un ciclo de 28 sesiones programadas en la ciudad mexicana de Monterrey.

Según explicaron sus padres, el objetivo del procedimiento fue trabajar sobre distintos aspectos relacionados con la condición neurológica y motriz de la niña, en el marco del diagnóstico de parálisis cerebral.

Tras finalizar esta primera etapa terapéutica, la familia destacó algunos cambios observados durante el proceso, especialmente vinculados a:

Mejor control cefálico .

. Disminución de la rigidez muscular .

. Respuesta más favorable frente a estímulos sonoros.

Estos avances fueron señalados por Axel y Yésica como aspectos alentadores dentro de la evolución general de Raisa y generan expectativas positivas de cara a las próximas evaluaciones médicas.

El regreso a Catamarca

Luego de completar el tratamiento en México, la niña regresará a Catamarca junto a sus padres y hermanos. La familia confirmó en diálogo con Radio Valle Viejo que el regreso está previsto para el próximo martes, momento en el que retomarán el seguimiento médico desde la provincia.

Sin embargo, los padres aclararon que el proceso terapéutico aún no concluyó de manera definitiva y que todavía resta una nueva instancia de evaluación médica vinculada a los resultados obtenidos durante esta primera etapa. Según explicaron, dentro de aproximadamente 30 días mantendrán una videollamada con el neurólogo tratante en México, quien analizará los estudios finales realizados luego de las sesiones terapéuticas.

Una evaluación clave para definir los próximos pasos

La consulta médica a distancia será determinante para definir cómo continuará el proceso de tratamiento y rehabilitación de Raisa. Durante esa evaluación, los especialistas revisarán:

Los estudios finales posteriores al tratamiento .

. Los resultados obtenidos en la primera etapa terapéutica .

. La evolución neurológica y motriz de la niña .

. La posibilidad de repetir el tratamiento en el futuro .

. La implementación de nuevas estrategias de rehabilitación complementarias.

La familia remarcó que esta próxima instancia será importante para determinar el impacto concreto de la terapia y establecer cuáles serán los pasos médicos a seguir. Mientras tanto, Axel y Yésica destacaron la esperanza que representan los avances observados hasta el momento y valoraron especialmente el acompañamiento recibido durante todo el proceso..

Esperanza y continuidad del seguimiento

Aunque la etapa inicial del tratamiento ya finalizó, la familia entiende que el proceso de rehabilitación y seguimiento continúa abierto y dependerá de las próximas evaluaciones médicas.

Los avances registrados durante las sesiones terapéuticas representan para sus padres un motivo de esperanza en medio de un camino atravesado por tratamientos, controles y esfuerzos permanentes para mejorar la calidad de vida de la niña.

Con el regreso previsto a Catamarca, Raisa iniciará una nueva etapa de seguimiento desde la provincia mientras aguarda la evaluación médica final que definirá el futuro de su tratamiento y las alternativas terapéuticas que podrían implementarse en adelante.