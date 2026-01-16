Irán exige miles de dólares para devolver los cuerpos de manifestantes muertos

Las autoridades de Irán están siendo acusadas de exigir elevadas sumas de dinero a las familias de manifestantes muertos durante las recientes protestas antigubernamentales para permitirles recuperar los cuerpos y darles sepultura. Así lo reveló un informe difundido este viernes por la cadena pública británica BBC, a través de su servicio en persa, BBC Persian, que recogió numerosos testimonios directos de familiares afectados por esta práctica.

Según la investigación periodística, en distintos hospitales y funerarias del país los cuerpos no son entregados si los familiares no abonan montos que oscilan entre los 700 millones y los 1.000 millones de tomán, una cifra equivalente a entre 5.000 y 7.000 dólares. El tomán, aunque no es la moneda oficial —ese lugar lo ocupa el rial—, es la unidad de uso cotidiano en la economía iraní.

La BBC citó el caso de una familia de un trabajador de la construcción de origen kurdo que acudió a retirar el cuerpo de su hijo fallecido durante las manifestaciones. Según relataron, las autoridades les exigieron el pago de mil millones de tomán como condición para la entrega. Incapaces de afrontar esa suma, la familia se vio obligada a abandonar el lugar sin poder recuperar el cuerpo.

Este tipo de exigencias resulta prácticamente imposible de cumplir para la mayoría de la población. De acuerdo con la BBC, los salarios mensuales de muchos trabajadores en Irán no superan los 100 dólares, en un contexto marcado por una profunda crisis económica, inflación persistente y sanciones internacionales que deterioraron gravemente el poder adquisitivo.

Las denuncias también señalan que, en algunos casos, personal hospitalario habría alertado de manera informal a los familiares para que retiren los cuerpos lo antes posible, antes de que intervengan las fuerzas de seguridad y se exijan los pagos. Estas advertencias, según BBC Persian, evidencian que la práctica sería conocida y tolerada dentro del sistema.

Otro episodio revelado por la cadena británica involucra a la morgue de Behesht-e Zahra, en Teherán, donde —según los testimonios— las autoridades ofrecían liberar cuerpos sin costo alguno si los familiares declaraban que las víctimas pertenecían a la milicia Basij, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y que habían muerto como "mártires" a manos de los manifestantes.

Un familiar relató que, ante el temor de que los cuerpos fueran retenidos o enterrados sin consentimiento, varias familias forzaron las puertas de la morgue en la capital, retiraron los cadáveres de las ambulancias y los custodiaron en el patio del hospital hasta conseguir trasladarlos mediante servicios privados.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre pasado, inicialmente impulsadas por el alto costo de vida, pero rápidamente se transformaron en un movimiento masivo contra el régimen instaurado tras la Revolución Islámica de 1979. La respuesta estatal fue una represión severa.

Según cifras de organizaciones de derechos humanos como IHRNGO, al menos 3.428 personas murieron como consecuencia de la represión, además de miles de heridos y detenidos. Aunque la intensidad de las protestas disminuyó en las últimas semanas, distintos analistas sostienen que el descontento social persiste.

La BBC señala que la represión pareció atenuarse tras las advertencias del entonces presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con atacar al país si el régimen ejecutaba a los manifestantes detenidos. Sin embargo, las denuncias sobre abusos, extorsiones y violaciones a los derechos humanos continúan acumulándose y generan creciente preocupación en la comunidad internacional.